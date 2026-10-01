Z tego artykułu dowiesz się: Jak wygląda mapa polskiego rynku leasingu i która firma zdobyła zaufanie co piątego przedsiębiorcy z sektora MŚP.

Dlaczego leasing deklasuje kredyt bankowy w planach inwestycyjnych małych i średnich firm.

Jakie czynniki, oprócz ceny, decydują o wyborze konkretnego leasingodawcy i jego oferty.

Co najczęściej leasingują polskie firmy oraz jakie są prognozy rozwoju dla całej branży.

Takie wyniki przynosi badanie SME Finance Tracking 2026. Firmy o obrotach do 30 mln zł odpowiadały w nim na pytania nie tylko o swoją kondycję (tę część raportu opisaliśmy w poniedziałek), swoje relacje z bankami, ale także o podejście do leasingu. „Rzeczpospolita” i „Parkiet”, jako partnerzy medialni raportu z tego badania, pierwsze poznały odpowiedzi firm.

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Gdzie po leasing?

Najczęściej wskazywaną firmą leasingową, z której usług korzystają lub korzystały badane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) jest PKO Leasing. Wymienia ją 20 proc. firm z doświadczeniem leasingowym. Kolejne miejsca zajmują mLeasing (14 proc.) oraz Europejski Fundusz Leasingowy i ING Lease (po 13 proc.), a także Alior Leasing (10 proc.). Poza czołówką wskazania poszczególnych marek nie przekraczają kilku procent: z Pekao Leasing współpracowało 8 proc., z Erste 6 proc., z Toyota Leasing Polska i Millennium Leasing po 5 proc., a z BNP Paribas Lease Group i PKO Masterlease po 4 proc. – Wyniki te wskazują na stosunkowo rozproszony rynek, nawet lider nie przekracza 20 proc., a doświadczenia firm obejmują wiele różnych leasingodawców – komentują autorzy raportu.

W strukturze przedmiotów leasingu zdecydowanie dominują samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony. Wskazuje je 74 proc. firm korzystających obecnie lub w przeszłości z tej formy finansowania. Na kolejnych miejscach znajdują się maszyny przemysłowe (20 proc.), elektronika (16 proc.) oraz pojazdy ciężkie powyżej 3,5 tony (14 proc.). Pozostałe kategorie mają znacznie mniejszy udział. Maszyny budowlane wskazuje 7 proc. leasingobiorców, maszyny i urządzenia medyczne oraz AGD po 5 proc., a samochody elektryczne 4 proc.

Dlaczego leasing?

Wyniki potwierdzają dominującą pozycję leasingu w planach zakupowych przedsiębiorstw. Jest on wskazywany ponad trzykrotnie częściej (68 proc.) niż gotówka (22 proc.) i zdecydowanie częściej niż pozostałe zewnętrzne formy finansowania. Pożyczka leasingowa (11 proc.), kredyt bankowy (7 proc.) i najem długoterminowy (6 proc.) pełnią przede wszystkim funkcję rozwiązań uzupełniających.

Dla 51 proc. firm, które mają doświadczenia z leasingiem, jest on jedyną realną formą finansowania inwestycji poza wykorzystaniem własnych środków. Odpowiedź „raczej tak” wskazuje 39 proc. badanych, a „zdecydowanie tak” 12 proc. Przeciwnego zdania jest łącznie 25 proc. przedsiębiorstw, przy czym 22 proc. odpowiada „raczej nie”, a 3 proc. „zdecydowanie nie”. Neutralne stanowisko zajmuje 19 proc. firm, natomiast 5 proc. nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze leasingu jest oferta cenowa. Duży lub bardzo duży wpływ przypisuje jej 84 proc. firm, które posiadają doświadczenie z leasingiem. Kolejne miejsca zajmują jakość obsługi klienta oraz szybkość podejmowania decyzji i ograniczenie formalności.

Nieco mniejsze znaczenie, choć nadal wyraźne, mają otwartość na negocjacje oraz dostosowanie oferty do specyfiki branży. Wcześniejsze doświadczenia z leasingodawcą i jego powiązanie z bankiem podstawowym wpływają na decyzję ponad połowy firm (po 55 proc.). Możliwość zawarcia umowy zdalnie jest wartościowym udogodnieniem, ale nie zastępuje konkurencyjnej ceny, sprawnej obsługi i korzystnych warunków finansowania.

Zdecydowana większość firm, które posiadają doświadczenie z leasingiem, jest zadowolona z tej formy finansowania. Pozytywną ocenę deklaruje łącznie 86 proc. badanych, przy czym 60 proc. odpowiada „raczej tak”, a 26 proc. „zdecydowanie tak”. Neutralne stanowisko zajmuje 11 proc. firm, natomiast niezadowolenie deklaruje jedynie 1 proc. Kolejne 2 proc. respondentów nie potrafi jednoznacznie ocenić swoich doświadczeń.

Waga i perspektywy leasingu

– Wyniki badania bardzo wyraźnie pokazują, że leasing jest dla polskich mikro, małych i średnich firm nie tylko popularnym, ale przede wszystkim praktycznym i dostępnym narzędziem finansowania rozwoju. W przypadku pojazdów korzysta z niego 57 proc. firm, które je użytkują, podczas gdy kredyt bankowy wskazuje zaledwie 9 proc. przedsiębiorstw – komentuje Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu (ZPL).

W jej ocenie skalę leasingu dobrze pokazują dane całego rynku. Tylko w 2025 r. firmy leasingowe sfinansowały inwestycje przedsiębiorstw o wartości 119,5 mld zł. Według prognoz ZPL w 2026 r. kwota ta może wzrosnąć do ok. 130 mld zł.

– Leasingobiorcy postrzegają tę formę finansowania jako rozwiązanie korzystniejsze od kredytu przede wszystkim pod względem kosztu i dostępności, ale również elastyczności i bezpieczeństwa. Przewaga leasingu jako korzystniejszego od kredytu pod względem kosztu i dostępności tłumaczy jego popularność w sektorze SME. Mniej jednoznaczne oceny byłych leasingobiorców przypominają jednak, że przewaga czasami może być bardziej percepcyjna niż realna – komentuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” i „Parkietem” Wojciech Terlikowski, kierownik zespołu badawczego Centrum Badań Marketingowych INDICATOR.

Badanie SME Finance Track 2026 zostało zrealizowane przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR w drugim kwartale 2026 r. metodą mix-mode (CAPI i CAWI) na reprezentatywnej próbie 1077 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Respondentami byli właściciele, współwłaściciele, dyrektorzy oraz główni księgowi takich firm. Partnerami raportu z badania są Związek Polskiego Leasingu, Konfederacja Lewiatan i Forum Obywatelskiego Rozwoju. W poniedziałek, opierając się na raporcie, opisaliśmy kondycję MMŚP, w środę napisaliśmy o tym, jak firmy z tego sektora postrzegają banki, a także jak z nich korzystają. Będzie jeszcze tekst o ich podejściu do ubezpieczeń.