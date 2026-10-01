Serbski ruch studencki był wiodącą siłą w protestach, które doprowadziły do przedterminowych wyborów
Stanowisko to jest zgodne z prorosyjską polityką prowadzoną przez byłego już prezydenta kraju Aleksandra Vučicia (zrezygnował z urzędu, ponieważ chce objąć funkcję premiera) i jego obóz. Serbscy studenci są uważani za głównych rywali byłego prezydenta. Wybory do serbskiego parlamentu odbędą się 25 października.
Studenci napisali na X, że Serbia utrzyma swoje „pryncypialne stanowisko dotyczące niewprowadzania środków restrykcyjnych wobec Federacji Rosyjskiej”.
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W zaprezentowanym „Programie studenckim w kwestii polityki zagranicznej i sankcji” czytamy, że Serbia będzie nadal „trzymać się konsekwentnego stanowiska, iż wprowadzanie sankcji wobec jakiegokolwiek państwa, podmiotu czy osoby jest wyrazem postawy politycznej, a nie wynika z przekonania, jakoby sankcje przyczyniały się do rozwiązywania problemów politycznych i kwestii bezpieczeństwa – zwłaszcza biorąc pod uwagę własne doświadczenia historyczne oraz bezpośrednie skutki takich działań dla miejscowej ludności”.
Słowa o „własnych doświadczeniach historycznych” nawiązują do sankcji nakładanych w latach 90. na istniejącą wówczas jeszcze Federalną Republikę Jugosławii w związku z polityką prowadzoną przez jej przywódcę, Slobodana Miloszevicia.
W Serbii dojdzie do przedterminowych wyborów, po których były prezydent chce stanąć na czele rządu tworzonego przez jego Serbską Partię Postępową (SNS) po dwóch latach masowych protestów, które wybuchły w reakcji na zawalenie się części dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie na północy kraju pod koniec 2024 roku. W tragedii zginęło 16 osób.
Uczestniczący w protestach ruch studencki oskarża władze Serbii o zaniedbania i korupcję, które miały doprowadzić do katastrofy. Jednym z żądań protestujących było rozpisanie przedterminowych wyborów.
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