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Północne i północno-wschodnie wybrzeża Somalii znów stały się matecznikiem piratów. Rozgromieni w 2012 r. powrócili wraz z wybuchem wojny USA z Iranem.
„Strzelanina trwała ponad pięć godzin” – piszą somalijscy dziennikarze o ataku na piratów, którzy porwali tankowiec Sibu1. Mieli ogromnego pecha: nie sprawdzili, kto jest jego właścicielem.
Statek zajęli jeszcze pod koniec sierpnia na wodach Zatoki Adeńskiej i zażądali okupu od armatora. Rada starszych klanu armatora odrzuciła żądanie i wysłała ludzi, by wyjaśnili somalijskim piratom, czego im nie wolno robić.
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