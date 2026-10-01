„Strzelanina trwała ponad pięć godzin” – piszą somalijscy dziennikarze o ataku na piratów, którzy porwali tankowiec Sibu1. Mieli ogromnego pecha: nie sprawdzili, kto jest jego właścicielem.

Statek zajęli jeszcze pod koniec sierpnia na wodach Zatoki Adeńskiej i zażądali okupu od armatora. Rada starszych klanu armatora odrzuciła żądanie i wysłała ludzi, by wyjaśnili somalijskim piratom, czego im nie wolno robić.