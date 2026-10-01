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Czarna flaga wraca na morze. Somalijscy piraci znów atakują

Tym razem korsarze są wyposażeni w nowoczesne drony, sprzęt elektroniczny i wsparci przez ugrupowania ekstremistów islamskich. Za to natykają się na opór z niespodziewanej strony.

Publikacja: 01.10.2026 04:30

Północne i północno-wschodnie wybrzeża Somalii znów stały się matecznikiem piratów. Rozgromieni w 20

Północne i północno-wschodnie wybrzeża Somalii znów stały się matecznikiem piratów. Rozgromieni w 2012 r. powrócili wraz z wybuchem wojny USA z Iranem.

Foto: EPA/YNA

Andrzej Łomanowski

„Strzelanina trwała ponad pięć godzin” – piszą somalijscy dziennikarze o ataku na piratów, którzy porwali tankowiec Sibu1. Mieli ogromnego pecha: nie sprawdzili, kto jest jego właścicielem.

Statek zajęli jeszcze pod koniec sierpnia na wodach Zatoki Adeńskiej i zażądali okupu od armatora. Rada starszych klanu armatora odrzuciła żądanie i wysłała ludzi, by wyjaśnili somalijskim piratom, czego im nie wolno robić.

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