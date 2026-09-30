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Protest zwolenników Fideszu, 20 września w Budapeszcie
Ta scena miała poruszyć serca Węgrów. Przynajmniej tych, którzy wciąż zaglądają na portale i media społecznościowe dawnego reżimu. Widać na niej, jak Balázs Hankó, minister kultury w ostatnim rządzie Viktora Orbána, powoli schodzi po schodach pięknego, XIX-wiecznego budynku węgierskiego parlamentu. Trzyma za rękę żonę. Tuż za nimi idą dzieci. Rodzina wychodzi na zewnątrz, gdzie na Hankó już czeka SUV sił porządkowych. Zanim zabierze oskarżonego do aresztu, jest jeszcze chwila na uściśnięcie żony i dzieci.
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