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Na Węgrzech przyspieszają rozliczenia. „Gigantyczny krok w stronę rozrachunku mafijnego państwa”

Dwóch pierwszych ministrów z Fideszu zostało zatrzymanych pod zarzutem korupcji. Jeśli zaczną sypać, zagrożony może być sam były premier Viktor Orbán.

Publikacja: 30.09.2026 22:01

Protest zwolenników Fideszu, 20 września w Budapeszcie

Protest zwolenników Fideszu, 20 września w Budapeszcie

Foto: AFP

Jędrzej Bielecki

Ta scena miała poruszyć serca Węgrów. Przynajmniej tych, którzy wciąż zaglądają na portale i media społecznościowe dawnego reżimu. Widać na niej, jak Balázs Hankó, minister kultury w ostatnim rządzie Viktora Orbána, powoli schodzi po schodach pięknego, XIX-wiecznego budynku węgierskiego parlamentu. Trzyma za rękę żonę. Tuż za nimi idą dzieci. Rodzina wychodzi na zewnątrz, gdzie na Hankó już czeka SUV sił porządkowych. Zanim zabierze oskarżonego do aresztu, jest jeszcze chwila na uściśnięcie żony i dzieci. 

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