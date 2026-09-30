Ostatnie kilka dni to początek być może kolejnego poważnego – zwłaszcza z punktu widzenia funkcjonowania SOP, Służby Ochrony Państwa – konfliktu politycznego między rządem premiera Donalda Tuska a ośrodkiem prezydenckim. W ostatnich dniach Pałac Prezydencki zadeklarował, że nie ma zgody prezydenta na kandydaturę płk. Tomasza Jackowicza, który pełnił obowiązki szefa SOP od stycznia do lipca tego roku. -Dlaczego-zawieszono-szefa-SOP.html">Jackowicz był szefem ochrony premiera Tuska w latach 2007-2014. Co się za tym kryje? - Kandydatura płk. Tomasza Jackowicza nie była z prezydentem uzgodniona. Do Kancelarii przysłany został wniosek i na tym się skończyło. Prezydent chce mieć możliwość porozmawiania o kandydacie na komendanta SOP – mówi nam rozmówca z Pałacu Prezydenckiego.