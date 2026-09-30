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Kulisy sporu o szefa SOP. Pałac: „nie było rozmowy”. MSWiA: „nie chcieli rozmawiać”

Pałac Prezydencki chce mieć swoją rolę w procesie wyznaczenia nowego szefa SOP. Rząd deklaruje, że był gotowy do rozmowy. Co dalej z obsadzeniem Służby Ochrony Państwa?

Publikacja: 30.09.2026 20:06

Kto blokuje wybór nowego komendanta SOP? „To jest rodzaj sabotażu państwowego”

Kto blokuje wybór nowego komendanta SOP? „To jest rodzaj sabotażu państwowego”

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Michał Kolanko

Ostatnie kilka dni to początek być może kolejnego poważnego – zwłaszcza z punktu widzenia funkcjonowania SOP, Służby Ochrony Państwa – konfliktu politycznego między rządem premiera Donalda Tuska a ośrodkiem prezydenckim. W ostatnich dniach Pałac Prezydencki zadeklarował, że nie ma zgody prezydenta na kandydaturę płk. Tomasza Jackowicza, który pełnił obowiązki szefa SOP od stycznia do lipca tego roku. -Dlaczego-zawieszono-szefa-SOP.html">Jackowicz był szefem ochrony premiera Tuska w latach 2007-2014. Co się za tym kryje? - Kandydatura płk. Tomasza Jackowicza nie była z prezydentem uzgodniona. Do Kancelarii przysłany został wniosek i na tym się skończyło. Prezydent chce mieć możliwość porozmawiania o kandydacie na komendanta SOP – mówi nam rozmówca z Pałacu Prezydenckiego. 

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