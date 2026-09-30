Zakłady w państwach europejskich produkujące broń dla Ukrainy mogą stać się celami rosyjskich ataków – oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Jej słowa padły w odpowiedzi na pytanie o możliwość serwisowania w Polsce pocisków do systemów Patriot.
– Chcę ponownie przypomnieć, że zakłady produkujące broń dla Ukrainy w krajach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi. Nie należy sądzić, że zakłady zbrojeniowe znajdujące się poza terytorium Ukrainy, które produkują broń dla ukraińskich sił zbrojnych, będą bezpieczne – powiedziała Zacharowa.
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Rzeczniczka rosyjskiego MSZ stwierdziła również, że europejskie państwa poprzez dostawy uzbrojenia i rozwijanie współpracy przemysłowej z Ukrainą bezpośrednio angażują się w konflikt.
– Państwa europejskie bezpośrednio uczestniczą w konflikcie ukraińskim. Nie tylko udzielają pomocy, otwierając zakłady produkujące uzbrojenie i tworząc wspólne przedsiębiorstwa, angażują się w pełnym zakresie – oceniła.
Zacharowa została zapytana o plany związane z serwisowaniem w Polsce pocisków PAC-3 używanych w systemach Patriot.
Dzień wcześniej rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, komentując sprawę Patriotów, stwierdził, że warto przeanalizować rosyjską doktrynę wojenną.
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Polska podczas lipcowego szczytu NATO w Ankarze podpisała z USA, Niemcami, Holandią i ze Szwecją porozumienie dotyczące stworzenia w Europie centrum serwisowego pocisków PAC-3.
O lokalizację centrum zabiegają Polska i Niemcy. Na początku września minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że rozstrzygnięcie powinno nastąpić w ciągu kilku tygodni.
Rozmowy dotyczące ulokowania centrum w Polsce weszły w końcową fazę. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówiła w ubiegłym tygodniu, że Warszawa liczy na pozytywną decyzję.
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Według przedstawicieli MON uruchomienie centrum serwisowego mogłoby być pierwszym etapem prowadzącym w przyszłości do szerszej współpracy przy produkcji pocisków do systemów Patriot.
Pociski PAC-3 są wykorzystywane przez system Patriot do zwalczania m.in. rakiet balistycznych i innych celów powietrznych.
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