W środowy poranek premier Wielkiej Brytanii udzielał wywiadów mediom, które pytały go m.in. o jego wtorkowe przemówienie na konferencji Partii Pracy w Liverpoolu. Andy Burnham zapowiedział wówczas chęć zmiany w relacjach Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Ocenił, że brexit przyniósł Wielkiej Brytanii więcej szkód niż korzyści.

Reklama Reklama

Przed objęciem stanowiska Burnham podtrzymywał deklaracje swego poprzednika, Keira Starmera, który mówił, że Wielka Brytania nie wróci do unii celnej i nie stanie się ponownie częścią jednolitego rynku.

Jednak, jeszcze przed objęciem przez Burnhama urzędu premiera na łamach „Rzeczpospolitej” o tym, że będzie on stawiał na Europę w polityce zagranicznej pisał Jerzy Haszczyński. – Widać jednak, że kwestia UE odegrała rolę, bo w tym okręgu wyborczym w wyborach parlamentarnych w 2024 r. Partia Reform UK zanotowała swój szósty najlepszy wynik. Burnham nie wykluczał bliższych stosunków z UE, a nawet jakiegoś rodzaju rozmów o ponownym do niej dołączeniu. Co wydawało się bardzo ryzykowne, wielu sądziło, że może mu to przeszkodzić i nie będzie o tym mówił – mówiła Susi Dennison, analityczka think tanku European Council on Foreign Relations (ECFR), w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Zdaniem Denilson można wywnioskować, że rząd Burnhama kierowałby się przekonaniem, podzielanym przez kraje z kontynentu, iż „świat stał się o wiele bardziej przerażający w ciągu ostatnich 10 lat, odkąd Wielka Brytania zagłosowała za brexitem”. Ta niepewność świata zdominowanego przez Trumpa, Xi i Putina prowadzi do skupiania się na wspólnych interesach z innymi graczami europejskimi – tłumaczyła ekspertka.

Powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej? Premier Andy Burnham zabrał głos

– Możemy pozostać tak, jak teraz. To z pewnością jedna z opcji, jeśli ludzie uważają, że to właściwe rozwiązanie – powiedział w środę w rozmowie z BBC. – Możemy przyjrzeć się temu, co na temat unii celnej mówił (były kanclerz skarbu – red.) George Osborne, możemy zerknąć na to, co w kwestii jednolitego rynku na swej konferencji mówili Liberalni Demokraci, albo możemy pójść na całość – zadeklarował.

W wywiadzie szef brytyjskiego rządu powtórzył ocenę, że obecna umowa ws. brexitu przyniosła więcej szkód niż korzyści. Oświadczył, że chce zorientować się, co można zrobić, żeby naprawić stosunki między Londynem a Brukselą.

Pisząc o sprawie BBC zaznaczyło, iż stanowisko Burnhama może stanowić oś podziału podczas kampanii wyborczej przed następnymi wyborami do Izby Gmin, ponieważ Partia Konserwatywna zarzuca premierowi próbę „rozdrapania starych ran poprzez wznowienie sporów z czasów brexitu”.

W środę Andy Burnham oświadczył też, iż nie uważa za przesadne stwierdzenie, że tej zimy Wielkiej Brytanii grozi kolejny kryzys energetyczny. Premier obiecał, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by pomóc obniżyć koszty rachunków.

Tekst jest aktualizowany