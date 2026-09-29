Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 18 kwietnia 2027 r. Według nowego sondażu Toluna-Harris dla radia RTL i telewizji M6, Marine Le Pen mogłaby liczyć na głosy 35-36 proc. wyborców.

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Oznacza to, że w ostatnim czasie poparcie dla liderki Zjednoczenia Narodowego wzrosło – w sondażu opublikowanym przed dwoma tygodniami chęć oddania na nią głosu wyrziło 33 proc. respondentów.

Sondaż: Marine Le Pen zwycięża w drugiej turze wyborów na prezydenta Francji

Według wszystkich pięciu scenariuszy analizowanych w badaniu przeprowadzonym w okresie od 22 do 24 września, do drugiej tury wyborów we Francji wszedłby też z wynikiem 17-18 proc. Jean-Luc Mélenchon, lider skrajnie lewicowej Francji Niepokornej (FI). Trzecie miejsce w sondażu zajął były premier Édouard Philippe, lider partii Horizons i kandydat centroprawicy, który mógłby liczyć na 13-16 proc. głosów.

Z badania wynika, że Marine Le Pen zwyciężyłaby w drugiej turze wyborów prezydenckich: gdyby jej rywalem był Mélenchon, otrzymałaby 69 proc. głosów, zaś w starciu z Philippem poparłoby ją 57 proc. głosujących.

Marine Le Pen Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon trzykrotnie startowali w wyborach prezydenckich – w latach 2012, 2017 i 2022. Mélenchon za każdym razem odpadał w pierwszej turze, Le Pen dwukrotnie wchodziła do drugiej tury – w obu przypadkach przegrywała w niej z Emmanuelem Macronem.

Zjednoczenie Narodowe po raz pierwszy z grupą w Senacie

Zjednoczenie Narodowe w przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2024 r. w obu turach osiągnęło najwyższe poparcie (odpowiednio 33,21 proc. i 37,06 proc.), ale nie uzyskało większości w Zgromadzeniu Narodowym.

Z kolei po niedzielnych częściowych wyborach do Senatu francuska skrajna prawica będzie miała w tej izbie własną grupę – w jej skład wejdą Zjednoczenie Narodowe oraz Unia Sił Prawicowych dla Republiki, której liderem jest Éric Ciotti. Po raz pierwszy w izbie wyższej francuskiego parlamentu przedstawiciela będzie miała też Francja Niepokorna – mandat uzyskał Gabriel Amard, zięć Jean-Luca Mélenchona.

Dwa tygodnie temu Marine Le Pen zasygnalizowała swój program socjalny. Na wiecu w Henin-Beaumont mówiła m.in. o sprawie dostępności mieszkań, obiecując masową budowę oraz ochronę własności przed nielegalnymi lokatorami.

Podkreśliła też, że obywatele Francji będą priorytetowo traktowani przy przyznawaniu mieszkań socjalnych. Liderka Zjednoczenia Narodowego powtórzyła też swój wcześniejszy postulat obniżenia podatku VAT o kilkanaście punktów procentowych.