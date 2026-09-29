Rekina po raz pierwszy zauważono w kanale na terenie Busan – portowego miasta na południu Korei Południowej, położonego około 325 kilometrów na południowy wschód od Seulu – 18 września. Zwierzę szybko otrzymało przydomek Bukang-i, nawiązujący do nazwy Północnego Portu w Busan.
Eksperci przypuszczają, że jest to żarłacz miedziany. Zwierzę najprawdopodobniej wpłynęło z morza do kanału, podążając za zdobyczą, a później nie było w stanie odnaleźć drogi powrotnej.
Straż przybrzeżna próbowała skierować rekina z powrotem na otwarte wody już w dniu, w którym został zauważony. Po sześciu godzinach akcję jednak przerwano. Naukowcy ostrzegali, że próby wypędzenia zwierzęcia na siłę mogą mu zaszkodzić lub sprowokować je do agresywnego zachowania.
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We wtorek rano straż przybrzeżna podjęła kolejną próbę uwolnienia zwierzęcia. Łodzie płynące za rekinem kierowały w jego stronę strumienie wody, próbując w ten sposób skłonić go do płynięcia w kierunku ujścia kanału. Jak poinformowali urzędnicy, metodę wzorowano na akcji ratunkowej z 2004 r., kiedy żarłacz biały utknął na płytkich wodach u wybrzeży amerykańskiego stanu Massachusetts.
Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Jak podał „Herald Business”, rekin przepłynął obok łodzi i ponownie skierował się w głąb kanału.
Narodowy Instytut Nauk o Rybołówstwie poinformował, że stan zwierzęcia jest stabilny. Urzędnicy zwracają jednak uwagę, że w kanale rekin ma ograniczone możliwości zdobywania pożywienia i poruszania się. Im dłużej pozostaje w tym miejscu, tym bardziej może więc słabnąć.
Kolejną akcję także wstrzymano – rekin nadal nie chciał bowiem opuścić kanału.
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Obecność zwierzęcia wywołała ogromne zainteresowanie mieszkańców i turystów. North Port Waterfront Park, który w dni wolne odwiedza zazwyczaj około 2 tys. osób dziennie, między 19 a 28 września odnotował 607 tys. wizyt – wynika z danych władz miasta.
Władze Busan postanowiły wykorzystać popularność rekina i przyznały mu tytuł honorowego ambasadora promocji miasta. Otrzymał także określenie „Shafluencer”, będące grą słów nawiązującą do rekina i influencera.
Pomysł poparło 91 proc. uczestników ankiety przeprowadzonej na instagramowym profilu miasta. Certyfikat w imieniu rekina ma odebrać Boogi, maskotka Busan.
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Obecność rekinów w wodach Korei Południowej nie jest zjawiskiem niespotykanym.
Narodowy Instytut Nauk o Rybołówstwie odnotował jednak w pierwszej połowie tego roku obecność 46 dużych rekinów u wschodniego wybrzeża kraju. To niemal czterokrotnie więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Zdaniem instytutu wzrost liczby obserwacji ma związek z cieplejszymi wodami oraz większą liczbą ryb, którymi żywią się rekiny.
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