Zdaniem Billa Gatesa firmy technologiczne nie powinny same decydować o zasadach dotyczących rozwoju i wykorzystywania sztucznej inteligencji.

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Bill Gates apeluje o regulacje dotyczące sztucznej inteligencji

Bill Gates wezwał amerykańskich ustawodawców oraz organy ścigania do zaangażowania się w regulowanie rozwoju sztucznej inteligencji. W programie NBC „Meet the Press”, którego fragmenty opublikowano jeszcze przed emisją, współzałożyciel Microsoftu przekonywał, że pozostawienie branży technologicznej bez odpowiedniego nadzoru może prowadzić do poważnych zagrożeń.

– Potrzebne jest zaangażowanie organów ścigania i polityków w dyskusję o tym, jak powinny wyglądać zabezpieczenia i monitoring. I musi to być obowiązkowe – powiedział Gates w rozmowie z prowadzącą program Kristen Welker.

Jego zdaniem wprowadzenie takich wymogów oznaczałoby dla przedsiębiorstw nieco utrudnień, ale nie powinno znacząco ich hamować. – Będzie to trochę dodatkowych kosztów dla branży, ale nie spowolni w dramatyczny sposób tego, co robi – stwierdził.

Gates podkreślił jednocześnie, że jego zdaniem sama samoregulacja sektora technologicznego nie jest wystarczającym rozwiązaniem – zaznaczył, że „nikt nie uważa, iż ona wystarczy”.

„Nigdy nie było broni tak potężnej”

W innym fragmencie rozmowy Gates przedstawił znacznie bardziej pesymistyczny scenariusz dotyczący możliwości wykorzystania AI przez osoby mające „złe zamiary”. Jego zdaniem technologia ta może stać się narzędziem zdolnym do wywołania katastrofy na ogromną skalę. – Z pewnością jest wystarczająco potężna, aby doprowadzić do wydarzeń, które mogą spowodować śmierć miliarda ludzi – stwierdził. – Nigdy nie było broni tak potężnej jak połączenie ludzi mających złe zamiary z najnowszymi narzędziami AI – ocenił Gates.

Wypowiedzi Gatesa wpisują się w szerszą debatę dotyczącą potencjalnych zagrożeń związanych z rozwojem najbardziej zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji. W ostatnim czasie podobne ostrzeżenia formułowali przedstawiciele świata technologii i polityki.

Bill Gates: „Wyłącznik bezpieczeństwa” nie wystarczy

W rozmowie z NBC Gates odniósł się również do koncepcji tzw. kill switch, czyli rozwiązania pozwalającego wyłączyć system sztucznej inteligencji, gdyby stał się on zbyt potężny lub niebezpieczny. Jego zdaniem samo stworzenie takiego mechanizmu nie rozwiązuje problemu. – Nie wystarczy mieć wyłącznik bezpieczeństwa – zaznaczył.

Gates zwrócił też uwagę, że obecne systemy AI nie osiągnęły jeszcze poziomu, na którym samodzielnie przejmowałyby komputery w sposób uniemożliwiający ich wyłączenie. – Nie jesteśmy jeszcze na etapie, na którym autonomicznie przejmują komputery i, wiecie, nie można ich wyłączyć. Dlatego ta dyskusja pokazuje po prostu, jak mało technicznej wiedzy mają niektórzy ludzie – stwierdził.

Microsoft krytykowany za wykorzystanie technologii AI

Jednocześnie Microsoft mierzy się z krytyką dotyczącą roli firmy w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w budzących kontrowersje działaniach.

Pracownicy giganta oraz aktywiści prowadzą kampanię, której celem jest skłonienie Microsoftu do zerwania współpracy z izraelską armią. Według opublikowanego w piątek przez „Guardiana” artykułu izraelskie wojsko wykorzystywało narzędzia AI podczas działań, w których ginęli ludzie w Strefie Gazy, a także – wspólnie z siłami amerykańskimi – w Iranie.

Autorzy tekstu, Mohamed Hussein i Granate Kim z grupy No Azure for Apartheid, przekonywali również, że negatywne konsekwencje wykorzystywania sztucznej inteligencji są widoczne w samych Stanach Zjednoczonych.

Jak napisali, amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego korzystał z narzędzi AI, w tym platformy Microsoft Azure, do prowadzenia na dużą skalę monitoringu imigrantów, ich zatrzymywania oraz deportowania.

Czy Bill Gates korzysta z AI w życiu prywatnym?

Podczas rozmowy z Kristen Welker pojawił się również znacznie lżejszy wątek. Dziennikarka zapytała Gatesa, czy istnieją sytuacje zawodowe lub prywatne, w których świadomie rezygnuje z korzystania ze sztucznej inteligencji.

Gates – śmiejąc się – odpowiedział, że nie wykorzystuje jej do rozwiązywania kwestii związanych z osobistymi relacjami. – Nie używam jej w moich osobistych relacjach. Nie pytam: „Hej, lubisz mnie? Hej, jestem miłym facetem?” – powiedział. Jak dodał, nigdy nie zdecydował się wykorzystywać AI w taki sposób, ponieważ ma dobre relacje z rodziną i przyjaciółmi.