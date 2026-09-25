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Jędrzej Bielecki: Xi Jinping u Donalda Trumpa. Wyścig o AI zamiast wojny o Tajwan

Musimy dogonić jeden drugiego – powiedział w Białym Domu Xi Jinping, nie precyzując, czy to Stany Zjednoczone, czy Chińska Republika Ludowa pozostaje w tyle.

Aktualizacja: 25.09.2026 06:12 Publikacja: 24.09.2026 18:25

Donald Trump i Xi Jinping

Donald Trump i Xi Jinping

Foto: REUTERS

Jędrzej Bielecki

Jeśli Amerykanie marzyli o tym, że zdołają powstrzymać rozwój chińskiej potęgi, powinni o tym zapomnieć.

– „Odrodzenie Chińskiego Narodu” i „Uczynienie Ameryki Znów Wielką” (MAGA) powinny iść ręka w rękę – zapowiedział chiński przywódca w trakcie ceremonii powitania w oficjalnej rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Odniósł się do oficjalnych haseł tak chińskiego reżimu, jak i obecnej administracji USA. Dodał, że oba kraje są skazane na konkurencję, ale musi ona być prowadzona w ramach pewnych reguł, tak aby nie doprowadziła do konfliktu.

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