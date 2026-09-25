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Kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała
Nie mam problemu z przejrzystością moich oświadczeń majątkowych, tego problemu nie mieli również kontrolerzy, którzy je sprawdzali. Problem ma najwyraźniej ktoś inny. Mieszkam w mieszkaniu, które powstało z połączenia trzech. Ono nie ma trzech łazienek, trzech kuchni, czy trzech wejść. Podobnie było z moim poprzednim mieszkaniem, które powstało z połączenia dwóch. Metraż się zgadza, wartość się zgadza, liczba mieszkań też jest taka, jak w rzeczywistości.
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