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Łukasz Gibała: Mam obsesję, ale na punkcie lepszego Krakowa

Jestem bardzo pokorny i powtarzam zwolennikom, że potrzebna jest pełna mobilizacja. Nie możemy osiąść na laurach - mówi „Rzeczpospolitej ”Łukasz Gibała, kandydat niezależny na prezydenta Krakowa.

Publikacja: 25.09.2026 04:18

Kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała

Kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Michał Kolanko

Obiecuje pan przejrzystość w magistracie, a ma pan problem z przejrzystością własnych oświadczeń majątkowych. Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, przez lata wpisywał pan w nich mniej mieszkań, niż miał pan w rzeczywistości – zsumował pan ich powierzchnię. Jak pan to tłumaczy wyborcom, dla których przejrzystość jest ważna?

Nie mam problemu z przejrzystością moich oświadczeń majątkowych, tego problemu nie mieli również kontrolerzy, którzy je sprawdzali. Problem ma najwyraźniej ktoś inny. Mieszkam w mieszkaniu, które powstało z połączenia trzech. Ono nie ma trzech łazienek, trzech kuchni, czy trzech wejść. Podobnie było z moim poprzednim mieszkaniem, które powstało z połączenia dwóch. Metraż się zgadza, wartość się zgadza, liczba mieszkań też jest taka, jak w rzeczywistości. 

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