Przemówienie prezydenta, debata publicystów, moderowana przez dziennikarkę Polsatu Dorotę Gawryluk i występ rapera Leszka Kaźmierczaka „Eldo”, który z dziećmi z zespołu Zagórzańska Siła wykonał utwór „Nie pytaj o nią”. A wszystko na tle specjalnie rozłożonych trybun i dekoracji – tak wyglądały obchody rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, zorganizowane 6 sierpnia 2026 r. przed Pałacem Prezydenckim.

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Trzy tygodnie później Nawrocki zorganizował w Juracie pierwszą edycję wydarzenia Przyszłość.pl na terenie prezydenckiej rezydencji. Większość z 800 uczestników była młodymi ludźmi, którzy dostali darmowy nocleg w Gdańsku, a także zestaw powitalny, w którym znalazły się m.in. czapka z daszkiem, płaszcz przeciwdeszczowy, bidon i torba na zakupy. W Juracie na gości czekały rozmowy o Polsce, bieg z parą prezydencką, warsztaty kulinarne prowadzone przez Nawrockiego, a nawet występ Skolima, gwiazdy muzyki latino.

Oba wydarzenia były szeroko komentowane. Nawrocki był pierwszym prezydentem, który uroczyście obchodził rocznicę swojego zaprzysiężenia. A także pierwszym, który do rezydencji w Juracie wpuścił „osoby z ulicy”, bo dotąd prezydentów odwiedzały tam niemal wyłącznie delegacje z innych państw.

Można spodziewać się, że podobnych imprez będzie więcej. Świadczą o tym przetargi organizowane przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Kancelaria Prezydenta rozstrzyga przetargi na organizację imprez, głównie poza Warszawą

Przed kilkoma dniami upłynął termin składania ofert w jednym z najnowszych przetargów ogłoszonych przez CO KPRP, zatytułowanym „Usługa organizacji uroczystości, konferencji oraz wydarzeń”. Centrum Obsługi poinformowało oferentów, że chce wydać na to kwotę 3,69 mln zł, z czego 811,8 tys. na „organizację wydarzeń na obszarze metropolitalnym Warszawy” oraz aż 2,878 mln zł poza stolicą.

Jakie to konkretnie mają być wydarzenia? „Zamówienie obejmuje realizację wydarzeń o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym (plenerowym), krajowym i międzynarodowym. Sprzęt musi być odporny na trudne warunki atmosferyczne – wiatr, wysoką i niską temperaturę powietrza, pełne nasłonecznienie oraz na możliwe opady deszczu, śniegu itd.” – czytamy w specyfikacji warunków zamówienia.

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta wylicza, że zwycięzca przetargu ma zająć się m.in. przygotowaniem projektu aranżacji, czyli banerami, roll-upami, flagami i innymi elementami dekoracyjnymi, budową sceny i scenografii o „niechybotliwej i stabilnej konstrukcji”, nagłośnieniem, oświetleniem scenicznym, obsługą konferansjerską, a nawet „zapewnieniem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego” oraz organizacją centrum medialnego.

3,69 mln zł ma iść na obsługę imprez Karola Nawrockiego

Poszczególne elementy opisano bardzo szczegółowo. W specyfikacji czytamy m.in., że „konferansjerzy powinni posiadać doświadczenie w prowadzeniu podobnych wydarzeń medialnych, muszą być dopasowani do tematyki wydarzenia, swobodnie »poruszać się« w temacie wydarzenia oraz mieć dobry kontakt z gośćmi”, a na scenie mają znaleźć się takie meble, jak „krzesła, fotele i stoliki do wywiadów lub debat, stoły konferencyjne, stół do podpisywania umów, krzesła dla publiczności”.

Miejsce imprez? Tego Kancelaria Prezydenta nie podaje. Zaznacza jednak, że mogą być również realizowane w obiektach Kancelarii Prezydenta, takich jak Pałac Prezydencki, Belweder, siedziba Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie oraz rezydencje w Wiśle i w Juracie. Jak wynika ze specyfikacji, umowa ma być podpisana na trzy lata. Ile konkretnie imprez odbędzie się w tym czasie, organizator przetargu doprecyzował w odpowiedzi na jedno z pytań zainteresowanej firmy. Wyliczył, że w części pierwszej, dotyczącej Warszawy, mają odbyć się dwa wydarzenia, a poza Warszawą też dwa – tylko że miesięcznie.

Kancelaria Karola Nawrockiego rozstrzygnęła też zamówienie na trybuny

Co konkretnie szykuje prezydent? Dlaczego aż dwa razy miesięcznie chce organizować gdzieś w Polsce wydarzenie, prawdopodobnie plenerowe? Na to pytanie Biuro Mediów i Listów Prezydenta nie odpowiedziało nam wprost. „Same postępowania dotyczące organizacji wydarzeń oraz infrastruktury towarzyszącej nie przesądzają o organizacji konkretnych przyszłych wydarzeń ani o ich formule” – napisało nam. „Prezydent RP Karol Nawrocki jest aktywny w realizacji swoich zobowiązań i programu prezydentury. Informacje dotyczące podejmowanych przez prezydenta działań oraz planowanych aktywności są na bieżąco komunikowane na stronie prezydent.pl, a także w wypowiedziach medialnych ministrów i przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP” – dodało.

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I nie jest to jedyny podobny przetarg, który w ostatnich tygodniach organizowało Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta. W sierpniu rozstrzygnęło zamówienie zatytułowane „Wieloletnia umowa ramowa na opracowanie dokumentacji, dostarczenie, montaż i demontaż trybun we wskazanych lokalizacjach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Jak czytamy w specyfikacji, zamówienie „będzie realizowane na potrzeby uroczystości i innych wydarzeń organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie czterech lat od daty podpisania umowy ramowej”, a wśród planowanych wydarzeń Kancelaria Prezydenta wymienia takie, o cyklicznym charakterze. Wskazano m.in. centralne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości i Święta Trzeciego Maja oraz organizację wydarzenia „Narodowe Granie”, czyli imprezy kulturalnej zainicjowanej przez Andrzeja Dudę.

Jednak Kancelaria Prezydenta informuje też oferentów, że trybuny siedzące mogą być użyte „na potrzeby innych uroczystości”, w dowolnym miejscu w Polsce „wskazanym przez zamawiającego”. Z planu zamówień publicznych Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta wynika, że na czteroletnią umowę ramową dotyczącą montażu trybun ma iść łącznie 3,8 mln zł.

Czy można się więc spodziewać, że plenerowe imprezy, często organizowane poza Warszawą, staną się znakiem rozpoznawczym prezydentury Nawrockiego? Tego właśnie spodziewa się politolog z UW prof. Rafał Chwedoruk.

– Karol Nawrocki jest pewnego rodzaju enigmą. Jest politykiem, który wygrał, bo druga strona przegrała, na którego głosowano, by zrobić na złość elitom i formacji rządzącej. Musi więc budować treści związane ze swoją prezydenturą, a jednym z elementów może być właśnie bezpośredniość – komentuje prof. Rafał Chwedoruk. – Pamiętajmy, że oś centrum-peryferie jest jedną z najważniejszych w polskiej polityce, a Karol Nawrocki i cała prawica mają duże poparcie z dala od Warszawy. Dlatego prawdopodobnie będzie chciał pokazać, że nie trzyma się żyrandola, szczególnie że uczestnikami imprez plenerowych są często młodzi ludzie. A to właśnie głosy młodych zdecydowały o prezydenturze Karola Nawrockiego – dodaje profesor.