W niedzielę 27 września odbędą się przedterminowe wybory w Krakowie, ewentualna druga tura – 11 października.

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Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmioro kandydatów, po rezygnacji Jana Hoffmana w rywalizacji pozostali: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (popierana przez KO i PSL) oraz Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

W środę w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się debata z udziałem wszystkich kandydatów.

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Debata kandydatów na prezydenta Krakowa – jak wyglądała?

Debata składała się z czterech bloków tematycznych. W trzech pierwszych kandydaci mierzyli się z pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa, spraw społecznych oraz standardów obowiązujących w polityce. Ostatnia część była przeznaczona na pytania zadawane bezpośrednio przez uczestników debaty.

Kolejność udzielania odpowiedzi zmieniała się w zależności od części spotkania. W pierwszym i trzecim bloku jako pierwszy wypowiadał się kandydat zajmujący miejsce najbardziej po lewej stronie, a następnie głos zabierali kolejni uczestnicy w kierunku prawej strony. W drugiej i czwartej części kolejność została odwrócona – rozpoczynał kandydat siedzący najbardziej po prawej.

Na każdą odpowiedź uczestnicy mieli po 60 sekund. Aby wszyscy odpowiadali na dokładnie to samo zagadnienie, prowadząca ponownie odczytywała pytanie po wypowiedzi drugiej oraz czwartej osoby.

Po zakończeniu każdego z trzech pierwszych bloków kandydaci otrzymali także możliwość skierowania pytania do jednego z konkurentów. Musiało ono dotyczyć tematyki omawianej w danej części. Na sformułowanie pytania przewidziano 30 sekund, natomiast osoba wskazana do odpowiedzi miała minutę na swoją wypowiedź. Regulamin nie przewidywał dodatkowej odpowiedzi ani repliki ze strony pytającego.

W czwartej części zasady były podobne, jednak uczestnicy nie byli ograniczeni konkretnym tematem – każdy kandydat mógł skierować jedno wybrane przez siebie pytanie do dowolnego przeciwnika. Na jego zadanie miał 30 sekund, a na odpowiedź przewidziano 60 sekund.

Podczas debaty kandydaci nie mogli korzystać z żadnych rekwizytów.

Od kontroli schronów po kwestie imigrantów. Tak kandydaci widzą bezpieczeństwo miasta

W pierwszej części debaty – poświęconej bezpieczeństwu – Michał Klimek zaznaczył, że „nie pozwoli z Krakowa zrobić multi-kulti”. - Zero socjalu dla imigrantów - stwierdził.

Michał Drewnicki podkreślił zaś, że należy zadbać o to, by „osiedla były bezpieczne”. - Miasto musi być przygotowane na kryzysy, postuluję przegląd i stworzenie nowych schronów - powiedział.

Zdaniem Moniki Piątkowskiej ważna jest ścisła współpraca z rządem. Kandydatka dodała także, że trzeba przystosować schrony oraz że istotna jest informacja i edukacja obywateli. - Spółki miejskie muszą być zabezpieczone - zaznaczyła.

Aleksandra Owca oceniła, że Michał Klimek „dzieli ludzi na lepszych i na gorszych”. - Musimy być zjednoczeni, należy zadbać o szkolenia i o stan schronów - powiedziała.

Tworzymy jedno społeczeństwo, działania muszą być krótkoterminowe i długoterminowe, musimy postawić na audyt miejsc schronienia - stwierdziła Daria Gosek-Popiołek.

W ocenie Sławomira Pietrzyka „należy stworzyć centrum monitoringu”. - Trzeba zadbać o schrony i edukację seniorów - powiedział.

Łukasz Gibała zaznaczył zaś, że należy zrobić inwentaryzację schronów. - Miasto powinno współpracować z organizacjami pozarządowymi - dodał.

Pytania kandydatów i kandydatek

Michał Klimek podczas debaty zapytał Darię Gosek-Popiołek o poradniki dotyczące tego, jak uniknąć napaści seksualnej. Kandydatka Lewicy odpowiedziała, iż nie ma takich poradników. Zaznaczyła także, że chce żyć w Krakowie bez rasizmu.

Michał Drewnicki zapytał Łukasza Gibałę o to, jak jest przygotowany na ewentualny kryzys. Polityk powiedział, że ma przygotowany plecak ewakuacyjny oraz że przeczytał poradnik bezpieczeństwa.

Aleksandra Owca zwróciła się do Łukasza Gibały z pytaniem o to, jak planuje działać bez współpracy z rządem. Gibała stwierdził, że oczekuje od premiera Donalda Tuska profesjonalizmu.

Owca zadała także pytanie Monice Piątkowskiej. Dotyczyło ono tego, jak po wyborach postawi się stan schronów. Piątkowska odpowiedziała, iż Owca jako radna nie zrealizowała żadnego projektu, który by zwiększał bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

Sławomir Pietrzyk stwierdził także podczas debaty, że w Ukrainie w metrze ludzie skutecznie się chronią przed nalotami. Zapytał Michała Klimka, dlaczego jest przeciwnikiem budowy metra. Ten stwierdził, że pogłębi ono dług miasta.

Gibała zapytał Drewnickiego o to, czy uczestniczył w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa. Polityk odpowiedział, że szkolenia są rzeczą podstawową.

„Hotel za ścianą” i uciążliwy najem. Kandydaci jednomyślni w sprawie turystów?

Kolejna część debaty poświęcona była sprawom społecznym, między innymi najmom krótkoterminowym.

Łukasz Gibała podczas swojej wypowiedzi stwierdził, że wynajem krótkoterminowy jest uciążliwy dla mieszkańców i powinien zostać uregulowany.

Sławomir Pietrzyk zaznaczył, że nie jest zwolennikiem najmu krótkoterminowego. - Powinni decydować mieszkańcy - powiedział.

Daria Gosek-Popiołek podkreśliła, że to mieszkańcy ponoszą koszty turystyki. Jej zdaniem opłata turystyczna powinna być adekwatna. Dodała także, że potrzebna jest ustawa o najmie krótkoterminowym.

- To jest kwestia życia ludzi, którzy mają z dnia na dzień otwierany hotel za ścianą - powiedziała Aleksandra Owca z Razem. - Należy uregulować najem krótkoterminowy – oceniła.

Monika Piątkowska zaznaczyła, że „Kraków jest miastem przede wszystkim dla mieszkańców”. - Już dostosowaliśmy opłatę miejscową - zauważyła.

Kandydat PiS Michał Drewnicki przyznał, że też jest za opłatą turystyczną.

Michał Klimek stwierdził, że opłaty turystyczne powinny być, ale tylko dla cudzoziemców. Jak podkreślił, większym problemem jest obciążanie budżetu przez imigrantów.

Pytania kandydatów i kandydatek



Łukasz Gibała zapytał Aleksandrę Owcę o to, z jakiego powodu zagłosowała za obcięciem dotacji dla przedszkoli prywatnych. Kandydatka Razem stwierdziła, że samorząd powinien odpowiadać za przedszkola.

Aleksandra Owca zadała pytanie Darii Gosek-Popiołek. Dotyczyło ono OHP (Ochotnicze Hufce Pracy). W mediach – m.in. w reportażu magazynu „Czarno na białym” w TVN24 – poruszono temat sytuacji OHP, skupiając się na zarzutach dotyczących upartyjnienia instytucji, zwolnień wieloletnich pracowników oraz wdrożenia kadr związanych z Nową Lewicą. Gosek-Popiołek – odpowiadając na pytanie – zapewniła, że wspiera działania przeciwko mobbingowi.

Na pytanie Michała Drewnickiego Monika Piątkowska odpowiedziała, że jej prezydentura będzie inna niż jej poprzednika, Aleksandra Miszalskiego.

Michał Klimek zapytał Michała Drewnickiego o to, czy popiera on przywileje dla Ukraińców w Krakowie. Polityk przypomniał, jak pomagano uchodźcom z Ukrainy po wybuchu pełnoskalowej wojny. Dodał także, że Ukraińcy w Krakowie nie mają żadnych przywilejów.

Uczciwe konkursy i kompetencje. Wizja kandydatów na reformę magistratu

Trzecią część debaty poświęcono standardom politycznym. Prowadząca rozmowę zapytała kandydatów i kandydatki, jak odpartyjnić urzędy.

Michał Klimek stwierdził, że należy oprzeć działanie urzędu miasta o merytokrację. Jego zdaniem mieszkańcy Krakowa mogliby wesprzeć działanie magistratu.

Michał Drewnicki powiedział natomiast, iż osoby wyłonione w uczciwych konkursach powinny zachować pracę. Zapewnił także, że jeśli zostanie prezydentem, standardy będą dotyczyły także ludzi z jego środowiska.

Monika Piątkowska jest zdania, że ważne są jasne zasady dotyczące tego, jak miasto powinno zatrudniać pracowników – przede wszystkim tych, którzy wydają decyzje administracyjne.

Aleksandra Owca oceniła, że o zatrudnieniu w urzędzie powinny decydować kompetencje oraz doświadczenie.

Daria Gosek-Popiołek stwierdziła, że konkursy powinny być transparentne.

Sławomir Pietrzyk jest za bezpartyjnością w urzędzie. Zaznaczył, że jego zdaniem podstawą są przejrzyste konkursy.

Łukasz Gibała podkreślił, że przez „kolesiostwo” odwołano Aleksandra Miszalskiego. Polityk zapewnił, że za jego prezydentury będą decydować kompetencje.

Pytania kandydatów i kandydatek

Jako pierwszy Michał Klimek zadał pytanie Michałowi Gibale. Dotyczyło ono tego, czy polityk zgadza się, że należy stawiać na merytokrację. - Popieram, żeby Kraków radykalnie odpartyjnić - powiedział Gibała.

Monika Piątkowska zapytała Gibałę o jego spot sprzed dekady, który przedstawiał pracowników urzędu jako leni. Polityk odpowiedział, że jego krytyka dotyczy ludzi z nadania politycznego.

Aleksandra Owca z Razem powiedziała – zwracając się do Gibały – że mieszkańcy Krakowa oczekują zmiany. Polityk zapewnił, że jest kandydatem obywatelskim.

Zdaniem Łukasza Gibały za „kolesiostwo” w Krakowie odpowiadają KO i Nowa Lewica.

Monika Piątkowska, której to zarzucano, zaznaczyła, że „nie podąża drogą buty i arogancji”.

Pytania uczestników krakowskiej debaty: Referendum, układy i komunikacja za darmo

Ostatnia część była przeznaczona na pytania uczestników. Podczas niej kandydaci mogli zadać jedno dowolne pytanie jednemu z pozostałych kandydatów.

Łukasz Gibała zapytał Darię Gosek-Popiołek, w czym jest lepsza od Moniki Piątkowskiej – stwierdził bowiem, że obie są z koalicji rządzącej. Gosek-Popiołek stwierdziła, że działa w Krakowie od wielu lat. - Ja byłam w tym Krakowie przez te kilkanaście lat - podkreśliła.

Sławomir Pietrzyk – zwracając się do Gosek-Popiołek – powiedział, że jest zwolennikiem darmowej komunikacji miejskiej dla osób płacących podatki w Krakowie. Polityczka zaznaczyła, że jest za inwestowaniom w komunikację miejską, ale dodała, że wprowadzenie darmowego transportu się nie uda.

Michał Drewnicki z PiS, któremu pytanie zadała Gosek-Popiołek, zapewnił, że jest obrońcą praw rodziny.

Aleksandra Owca zadała pytanie Michałowi Drewnickiemu o jego wiarygodność w rozbijaniu układów – zauważyła przy tym, że sam zasiadał w radzie nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Tyczyn. Polityk odpowiedział, że dziś jest przedsiębiorcą.

Łukasz Gibała – w odpowiedzi na zadane mu przez Piątkowską pytanie – zaznaczył, że wspierał referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego, gdyż korzystał on z zasobów miasta do „uprawiania swojej propagandy”.

Monice Piątkowskiej pytanie zadał Michał Drewnicki. W odpowiedzi zadeklarowała ona, że z jej strony nie będzie w tej kampanii żadnego hejtu.

Michał Klimek zapytał Darię Gosek-Popiołek o to, czy poprze jego pomysł bonu edukacyjnego. Kandydatka stwierdziła, że krakowskie szkoły powinny uczyć tolerancji i równości.

Kto wygra wybory na prezydenta Krakowa? To pokazał niedawny sondaż

Z opublikowanego na tydzień przed głosowaniem sondażu OGB dla Polsat News i Interii wynika, że najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa osiągnąłby Łukasz Gibała (bezpartyjny, w przeszłości związany z Platformą Obywatelską i Ruchem Palikota).

Według badania w pierwszej turze wyborów Gibała mógłby liczyć na 39,17 proc. głosów. Samorządowiec o 15,7 punktu procentowego wyprzedził drugą w zestawieniu senator Koalicji Obywatelskiej Monikę Piątkowską, popieraną także przez PSL, na którą chciałoby głosować 23,74 proc. respondentów.

Kolejne miejsca w badaniu zajęli kandydat PiS Michał Drewnicki (14,74 proc.), kandydatka partii Razem Aleksandra Owca (9,75 proc.), Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy (5,64 proc.), kandydat Konfederacji Korony Polskiej Michał Klimek (4,03 proc.), jeden z inicjatorów referendum ws. odwołania dotychczasowego prezydenta Krakowa Jan Hoffman (2,82 proc.) – który w środę zrezygnował ze startu – oraz Sławomir Pietrzyk z SDPL (0,11 proc.).

Metodologia badania Sondaż OGB dla Polsat News i Interii został przeprowadzony metodą CATI na reprezentatywnej próbie N=750 pełnoletnich mieszkańców. „Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć oraz wiek (dane wg GUS)” – zaznaczono.

Blisko co czwarty ankietowany (23,7 proc.) wybrał odpowiedź „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”. „Odpowiedzi niezdecydowanych zostały rozłożone proporcjonalnie (na wyniki kandydatów – red.)” – poinformowało OGB, cytowane przez OGB.

Gdyby wyniki sondażu przełożyły się na wyniki głosowania, w drugiej turze wyborów w Krakowie 11 października zmierzyliby się Gibała i Piątkowska. Według badania, w takiej sytuacji prezydentem Krakowa zostałby Łukasz Gibała, który pokonałby swą rywalkę 62,51 proc. do 37,49 proc.

Krakowianie odwołali Miszalskiego. Wkrótce wybiorą nowego prezydenta miasta

Przedterminowe wybory w Krakowie to rezultat przeprowadzonego 24 maja referendum, w którym mieszkańcy odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego, polityka Koalicji Obywatelskiej. Do urn poszło wówczas 29,99 proc. uprawnionych, a 97,36 proc. z nich (171,5 tys.) zagłosowało za odwołaniem Miszalskiego.

Polityk KO został prezydentem w 2024 r. W drugiej turze Miszalski pokonał wówczas Łukasza Gibałę 51,04 do 48,96 proc., uzyskując o 5434 głosy więcej od swojego rywala.

Jeśli w pierwszej turze wyborów w Krakowie, które odbędą się 27 września, żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 procent poparcia, odbędzie się jeszcze druga tura, zaplanowana na 11 października. Weźmie w niej udział dwoje kandydatów z najwyższym poparciem.