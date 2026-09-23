Wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski rozmawia z mediami po zakończeniu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
– Przedstawicielom Federacji Rosyjskiej mam do powiedzenia: próbujecie podbić Donbas od ponad 12 lat, a Kijów – od ponad czterech. Powstrzymała was bohaterska Ukraina, kraj, który generuje jedną dziesiątą PKB Rosji, ale Polska ma prawie połowę waszego PKB. Europa ma 10 razy więcej PKB niż wasz. NATO ma 25 razy więcej PKB niż wasz. Możecie nadal zabić wielu ludzi, ale nie możecie wygrać – powiedział Radosław Sikorski w Nowym Jorku.
Szef MSZ wezwał Rosję, by przerwała swoją imperialną wojnę i nie narażała Europy i świata na niebezpieczeństwo.
Czytaj więcej
– ONZ to teren neutralny – tak informację o swoim spotkaniu w Nowym Jorku z szefem MSZ Białorusi Maksymem Ryżenkowem skomentował wicepremier i szef...
– Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji, Siergieju. Wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy – zaapelował do szefa rosyjskiego MSZ, który wcześniej wyszedł z sali.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas