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To może być początek resetu Polski z Białorusią. „Na razie wyciągamy mały palec”

Prezydent USA Donald Trump zapowiada wspólne biznesy z Mińskiem, a minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski po raz pierwszy od lat, spotyka się z szefem reżimowej dyplomacji. Czy nadchodzi nowe otwarcie w relacjach z Białorusią.

Publikacja: 23.09.2026 19:42

Aleksander Łukaszenko

Aleksander Łukaszenko

Foto: PAP

Rusłan Szoszyn

„Stany Zjednoczone pracują nad ogromną umową dotyczącą zakupu potażu z Białorusi. Cena byłaby znacznie niższa od tej, którą obecnie płacimy Kanadzie, co jest bardzo dobrą wiadomością dla naszych rolników i hodowców” – oznajmił ostatnio amerykański przywódca w swojej sieci społecznościowej Truth Social.

– Za sprawą tego wpisu wielu uczestników 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zwróciło uwagę na problemy Białorusi. Jesteśmy tu rozchwytywani, rozmawiamy z liderami państw i ministrami europejskimi i nic nie wskazuje na to, by Europa zmieniała swoje nastawienie do Aleksandra Łukaszenki – mówi „Rzeczpospolitej” Franak Wiaczorka, szef biura liderki wolnej Białorusi Swiatłany Cichanouskiej, która obecnie przebywa w Nowym Jorku.

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