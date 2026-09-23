„Stany Zjednoczone pracują nad ogromną umową dotyczącą zakupu potażu z Białorusi. Cena byłaby znacznie niższa od tej, którą obecnie płacimy Kanadzie, co jest bardzo dobrą wiadomością dla naszych rolników i hodowców” – oznajmił ostatnio amerykański przywódca w swojej sieci społecznościowej Truth Social.

– Za sprawą tego wpisu wielu uczestników 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zwróciło uwagę na problemy Białorusi. Jesteśmy tu rozchwytywani, rozmawiamy z liderami państw i ministrami europejskimi i nic nie wskazuje na to, by Europa zmieniała swoje nastawienie do Aleksandra Łukaszenki – mówi „Rzeczpospolitej” Franak Wiaczorka, szef biura liderki wolnej Białorusi Swiatłany Cichanouskiej, która obecnie przebywa w Nowym Jorku.