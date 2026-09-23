Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Aleksander Łukaszenko
„Stany Zjednoczone pracują nad ogromną umową dotyczącą zakupu potażu z Białorusi. Cena byłaby znacznie niższa od tej, którą obecnie płacimy Kanadzie, co jest bardzo dobrą wiadomością dla naszych rolników i hodowców” – oznajmił ostatnio amerykański przywódca w swojej sieci społecznościowej Truth Social.
– Za sprawą tego wpisu wielu uczestników 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ zwróciło uwagę na problemy Białorusi. Jesteśmy tu rozchwytywani, rozmawiamy z liderami państw i ministrami europejskimi i nic nie wskazuje na to, by Europa zmieniała swoje nastawienie do Aleksandra Łukaszenki – mówi „Rzeczpospolitej” Franak Wiaczorka, szef biura liderki wolnej Białorusi Swiatłany Cichanouskiej, która obecnie przebywa w Nowym Jorku.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas