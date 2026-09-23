Jeden dzień i 350 kilometrów podróży: wystarczyło tylko tyle, aby Xi Jinping stworzył pozory, że nadal zależy mu na utrzymaniu porządku międzynarodowego opartego na wspólnie ustalonych regułach. Chiński przywódca nie podjął jednak tego wysiłku i nie wziął udziału w dorocznej sesji plenarnej ONZ w Nowym Jorku, która rozpoczęła się w poniedziałek. Zjawiając się w zamian po raz pierwszy od jedenastu lat w Waszyngtonie osiągnął to, co zawsze było jego ambicją: Chiny i Stany Zjednoczone tworzą odrębną ligę równych sobie supermocarstw.