Sprawa, którą opisuje portal zero.pl, miała swój początek w piątek, 14 sierpnia. Wówczas rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, spacerując po warszawskiej Białołęce, była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie. Kiedy Horna-Cieślak zwróciła jej uwagę, kobieta odpowiedziała, używając wulgarnych słów. Później przed sądem matka tłumaczyła, że szarpnęła dziecko, ponieważ nagle weszło na jezdnię.

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Biuro RPD dzwoni do sędziego

RPD zgłosiła incydent policji. Funkcjonariusze sprawdzili rodzinę, ale nie znaleźli podstaw do interwencji, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Jak relacjonuje zero.pl, jeszcze tego samego dnia do sędziego, który miał wydać orzeczenie, zadzwonił pracownik biura Rzecznika Praw Dziecka, starając się przekonać go o konieczności odebrania dzieci rodzicom. Sąd nie stwierdził jednak podstaw do wydania takiej decyzji. Na takim samym stanowisku stanął później także kurator sądowy.

Monika Horna-Cieślak nie dała za wygraną. Udała się na posterunek policji, gdzie doszło do spotkania, w którym jak podaje zero.pl, oprócz samej rzeczniczki praw dziecka mieli uczestniczyć również Krzysztof Ogroński, komendant stołeczny policji, i policjantka. Po tym spotkaniu funkcjonariuszka policji wydała wobec rodziców nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do dwójki dzieci (są one w wieku trzech i czterech lat). Ze względu na krótki czas rodzicom nie udało się zabezpieczyć opieki nad dziećmi, z którymi w świetle wydanej decyzji nie mogli przebywać. Dzieci trafiły więc do placówki opiekuńczo-wychowawczej (domu dziecka).

Sąd: wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej

Sprawa wróciła do sądu, który miał ocenić zasadność zastosowania takich środków. Sędzia nie zostawił suchej nitki na decyzji policji i nakazał natychmiastowe wydanie dzieci rodzicom. W uzasadnieniu, które opisuje portal zero.pl, wskazał, że działania wobec rodziny „mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej”, a „machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia”. Padły również słowa o „próbie wykorzystania autorytetu piastowanego urzędu do przeforsowania z góry założonej, na podstawie osobistego poczucia obrażenia przez matkę małoletnich, tezy o konieczności zabrania jej dzieci”.

Za niewystarczające do zastosowania takich środków sąd uznał argumenty dotyczące wcześniejszej karalności ojca czy znalezionych przez policję w mieszkaniu rodziny dwóch butelek piwa. Podkreślił, że ojciec odbył już karę i nie był karany za przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece ani bezpośrednio przeciwko życiu i zdrowiu dzieci. Z kolei samo posiadanie legalnego alkoholu nie może uzasadniać odebrania dzieci.

Poproszone o komentarz biuro RPD stwierdziło, że Horna-Cieślak była świadkiem „stosowania silnej i gwałtownej przemocy psychicznej i fizycznej wobec małych dzieci w miejscu publicznym (…), miała więc prawny obowiązek podjęcia działań”.