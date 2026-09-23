„W obliczu coraz trudniejszej sytuacji geopolitycznej (...) (reforma) jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek” - czytamy w oświadczeniu. Podpisali się pod nim szefowie MSZ Brazylii Mauro Vieira, Niemiec Johann Wadephul, Indii Subrahmanyam Jaishankar oraz Japonii Toshimitsu Motegi.

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Brazylia, Niemcy, Indie i Japonia wskazują na „anachroniczną strukturę ONZ”

Szefowie dyplomacji Brazylii, Niemiec, Indii i Japonii, państw określanych mianem G4, w oświadczeniu opublikowanym na marginesie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ stwierdzili, że RB ONZ „nie jest obecnie w stanie skutecznie zajmować się swoją podstawową odpowiedzialnością utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

„Reprezentatywność, legitymacja, wiarygodność i skuteczność Rady Bezpieczeństwa ONZ są obecnie kwestionowane” - głosi oświadczenie.

Rada Bezpieczeństwa ONZ Foto: Infografika PAP

Szefowie dyplomacji Brazylii, Niemiec, Indii i Japonii jako przyczynę nieskuteczności ONZ wskazali „anachroniczną, liczącą osiem dekad strukturę, która nie odzwierciedla współczesnych realiów geopolitycznych (...)”. Jednocześnie wezwali do reformy, której głównym elementem byłoby rozszerzenie składu Rady Bezpieczeństwa zarówno w kategorii członków stałych, jak i niestałych. W tym kontekście ponownie wskazali na poprawę reprezentacji Afryki, Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Grupa G4 apelowała w 2005 roku o powiększenie Rady Bezpieczeństwa ONZ do 25 państw

Grupa G4 od ponad dwóch dekad zabiega o kompleksową reformę Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wszystkie wchodzące w jej skład państwa aspirują do uzyskania stałego miejsca w Radzie i wzajemnie popierają swoje kandydatury.

W 2005 r. G4 przedstawiła projekt przewidujący zwiększenie liczby członków Rady z 15 do 25 poprzez dodanie sześciu miejsc stałych i czterech niestałych. Projekt nie został jednak poddany pod głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Rada Bezpieczeństwa składa się obecnie z pięciu posiadających prawo weta członków stałych – USA, Chin, Rosji, Francji i Wielkiej Brytanii (państwa, które były sojusznikami w II wojnie światowej w wojnie z Niemcami i Japonią) i dziesięciu członków niestałych, którzy są wybierani według klucza geograficznego na dwuletnie kadencje.