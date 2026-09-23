Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen podczas spotkania w Nowym Jorku
We wtorek w kuluarach 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Według Bloomberga spotkanie było „napięte”. Ursula von der Leyen poinformowała stronę ukraińską, że aby przyznać kolejne fundusze, musi zobaczyć postęp w przyjmowaniu przepisów mających na celu zwalczanie szarej strefy, podniesienie podatków i dostosowanie do prawa UE.
Czytaj więcej
Ukraiński parlament, wbrew rządowi i stanowi finansów państwa, nie uchwalił we wtorek ustawy o podatku od przesyłek zagranicznych. Jest on niezbędn...
Strona ukraińska wyraziła zaniepokojenie prawdopodobną eskalacją działań Rosji w okresie zimowym w związku z brakami systemów obrony powietrznej na Ukrainie, podało źródło agencji. Oburzenie strony ukraińskiej wywołała też niezrozumiała decyzja Komisji Europejskiej o zniesieniu sankcji wobec dwóch rosyjskich oligarchów bardzo bliskich Kremlowi – Aliszera Usmanowa i Michała Friedmana.
Ich główne aktywa znajdują się nie w UE, ale w Wielkiej Brytanii, a Londyn swoich sankcji nie zdjął. Jednak decyzja Brukseli jest dla Kijowa niezrozumiała, choć dlatego, że koncern stalowy „Metałłoinwest” Usmanowa produkuje m.in. na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki.
Jednak w oficjalnym wpisie szefowej KE nie ma na ten temat mowy. Ursula von der Leyen podkreśliła za to, na co Unia da Ukrainie pieniądze:
„Dodatkowe wsparcie zostanie udzielone sektorowi obronnemu. Wraz z postępem reform w Radzie dodatkowe wsparcie budżetowe będzie kontynuowane. W tym roku wciąż dysponujemy (na ten cel – red.) 37 miliardami euro” – napisała Ursula von der Leyen na portalu społecznościowym po spotkaniu.
Czytaj więcej
Wojna to żniwa handlarzy złomem. Na froncie zostają tysiące ton sprzętu, podobnie jak w niszczonych zakładach. Ukraińska metalurgia potrzebuje tego...
Agencja UNIAN przypomina, że Ukraina zwróciła się do swoich sojuszników o pomoc w pokryciu deficytu budżetowego w wysokości około 26 mld euro i zaapelowała do UE o przyspieszenie wypłaty pożyczki w wysokości 90 mld euro. Środki te miały pokryć potrzeby Ukrainy do końca 2027 r.
W publikacji zaznaczono, że zespoły eksperckie obu stron spotkają się ponownie za 7-10 dni, aby kontynuować negocjacje w tej sprawie. Komisja Europejska zaproponowała również, aby Ukraina pozyskała dodatkowe fundusze od innych partnerów, w tym Kanady, Norwegii i Japonii.
Od dojścia do władzy w USA Donalda Trumpa, UE pozostaje kluczowym źródłem wsparcia finansowego dla Ukrainy. W kwietniu 2026 roku Unia Europejska ostatecznie zatwierdziła pożyczkę w wysokości 90 miliardów euro na lata 2026–2027: około 30 miliardów euro przeznaczono na bezpośrednie wsparcie budżetowe, a kolejne 60 miliardów euro na potrzeby obronne. Z programu „Ukraina Facility” Ukraina otrzymała w czerwcu siódmą transzę w wysokości 2,8 miliarda euro.
Biorąc pod uwagę wcześniejsze wypłaty, łączna kwota finansowania w ramach tego mechanizmu przekracza 29,4 miliarda euro. Od września KE kontynuuje poszukiwania dodatkowych środków na pokrycie przyszłego deficytu budżetowego Ukrainy. Bruksela szacuje, że zapotrzebowanie Ukrainy na dodatkowe finansowanie w 2027 roku może wynieść co najmniej 32 miliardy dolarów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas