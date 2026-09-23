We wtorek w kuluarach 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Według Bloomberga spotkanie było „napięte”. Ursula von der Leyen poinformowała stronę ukraińską, że aby przyznać kolejne fundusze, musi zobaczyć postęp w przyjmowaniu przepisów mających na celu zwalczanie szarej strefy, podniesienie podatków i dostosowanie do prawa UE.

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Strona ukraińska wyraziła zaniepokojenie prawdopodobną eskalacją działań Rosji w okresie zimowym w związku z brakami systemów obrony powietrznej na Ukrainie, podało źródło agencji. Oburzenie strony ukraińskiej wywołała też niezrozumiała decyzja Komisji Europejskiej o zniesieniu sankcji wobec dwóch rosyjskich oligarchów bardzo bliskich Kremlowi – Aliszera Usmanowa i Michała Friedmana.

Ich główne aktywa znajdują się nie w UE, ale w Wielkiej Brytanii, a Londyn swoich sankcji nie zdjął. Jednak decyzja Brukseli jest dla Kijowa niezrozumiała, choć dlatego, że koncern stalowy „Metałłoinwest” Usmanowa produkuje m.in. na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki.

Kijów potrzebuje miliardów. Bruksela czeka na reformy

Jednak w oficjalnym wpisie szefowej KE nie ma na ten temat mowy. Ursula von der Leyen podkreśliła za to, na co Unia da Ukrainie pieniądze:

„Dodatkowe wsparcie zostanie udzielone sektorowi obronnemu. Wraz z postępem reform w Radzie dodatkowe wsparcie budżetowe będzie kontynuowane. W tym roku wciąż dysponujemy (na ten cel – red.) 37 miliardami euro” – napisała Ursula von der Leyen na portalu społecznościowym po spotkaniu.

Agencja UNIAN przypomina, że Ukraina zwróciła się do swoich sojuszników o pomoc w pokryciu deficytu budżetowego w wysokości około 26 mld euro i zaapelowała do UE o przyspieszenie wypłaty pożyczki w wysokości 90 mld euro. Środki te miały pokryć potrzeby Ukrainy do końca 2027 r.

W publikacji zaznaczono, że zespoły eksperckie obu stron spotkają się ponownie za 7-10 dni, aby kontynuować negocjacje w tej sprawie. Komisja Europejska zaproponowała również, aby Ukraina pozyskała dodatkowe fundusze od innych partnerów, w tym Kanady, Norwegii i Japonii.