Małgorzata Kidawa-Błońska
Nowa osoba, która zasiądzie w ławach senackich zastąpi zmarłego w sierpniu Mirosława Różańskiego. Generał zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat, od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.
Podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzenia Senatu Kidawa-Błońska podkreśliła, że po jego śmierci konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym obejmującym część województwa lubuskiego z Zieloną Górą. Marszałek przekazała, że podpisała postanowienie o wygaśnięciu mandatu senatora Różańskiego. – I z tego, co wiem, czekamy na decyzję prezydenta, ale wybory najprawdopodobniej odbędą się 22 listopada – podkreśliła.
W 2023 r. gen. Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat Trzeciej Drogi (w skład której wchodziły PSL oraz Polska 2050 Szymona Hołowni) w okręgu wyborczym nr 20 (Świebodzin, Zielona Góra). Od marca br., po rozłamie w Polsce 2050, wchodził w skład senackiego klubu Nowa Polska-Centrum.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki nie powinien wetować ustawy o programie SAFE – uważa gen. Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych...
Mirosław Różański urodził się w 1962 roku w Głogowie (dolnośląskie). Swoją karierę związał z wojskiem, służbę rozpoczął w 1986 roku. Od tego czasu m.in. dwukrotnie dowodził 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. W 2007 r. został dowódcą brygadowej grupy bojowej podczas VIII zmiany kontyngentu w Iraku. Pierwszy stopień generalski – generała brygady – otrzymał w 2005 roku, będąc wówczas jednym z najmłodszych generałów WP.
W 2015 r. został powołany na Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz awansowany na stopień generała broni. Dwa lata później zakończył służbę.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas