Skutki rosyjskiego ataku na Kijów
Atak miał miejsce kilka godzin po spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Nowym Jorku i po wystąpieniu Trumpa na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w czasie którego prezydent USA mówił, że koniec wojny na Ukrainie może być bliżej, niż to się wszystkim wydaje.
Zełenski rozmawiał z Trumpem w Nowym Jorku m.in. o potencjalnym częściowym zawieszeniu broni, które miałoby obejmować powstrzymanie się Rosji i Ukrainy od ataków na obiekty energetyczne. Trump apelował o to dwa razy do Zełenskiego wskazując, że ukraińskie ataki odpowiadają za wysokie ceny oleju napędowego na świecie. Ukraina wyraża gotowość do takiego zawieszenia broni, jeśli to samo zrobi Rosja. Rosja z kolei domaga się zniesienia sankcji nałożonych na jej sektor paliwowy.
22 września Zełenski zadeklarował, że jest gotów na energetyczne zawieszenie broni „w każdym formacie”, jeśli Rosja zaprzestanie ataków na jej infrastrukturę energetyczną.
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Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy (DSNS) informowała rankiem o pożarach, do których doszło w ukraińskiej stolicy po rosyjskim ataku. Stacja benzynowa została zaatakowana w rejonie darnyckim, w tym samym rejonie zapalił się też niezamieszkały, piętrowy budynek. W rejonie sołomiańskim ucierpiało przedsiębiorstwo transportowe, a w rejonie hołosijiwskim – magazyn. W tej samej części stolicy Ukrainy również zaaatakowana została stacja benzynowa.
Rankiem o ataku dronów na Ukrainę informowało ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych. Na telefony osób przebywających w województwie lubelskim, w związku z pojawieniem się dronów nad obwodem wołyńskim, trafił alert RCB, a Polska poderwała swoje myśliwce dyżurne.
Rosyjski dron odrzutowy Gierań-5
Reuters zauważa, że w ostatnim czasie Rosja zmieniła taktykę ataków na Ukrainę i regularnie atakuje Kijów i jego okolice przy użyciu dronów odrzutowych Gierań-4 i Gierań-5, które są trudniejsze do przechwycenia od klasycznych dronów-kamikadze ze względu na dużą prędkość (atakują nawet z prędkością 600 km na godzinę).
Rosjanie coraz częściej atakują też stacje benzynowe – ukraiński koncern paliwowy Ukrnafta poinformował, że w środowym ataku ucierpiała jedna z jego stacji, była to zarazem szósta stacja Ukrnafty zaatakowana w ciągu ostatnich tygodni.
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