Przez trzy lata obecnej kadencji Sejmu PiS, zwycięzca wyborów w 2023 r., nie był reprezentowany w prezydium Sejmu. I nie jest formalnie reprezentowany nadal, bo w ubiegłym tygodniu wicemarszałkiem został Marcin Horała, poseł i jedna z ważniejszych postaci Rozwoju Plus.

W badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zapytaliśmy o ocenę tego wydarzenia. Dominuje konsternacja. Aż 36,5 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania, 34,5 proc. ocenia decyzję Sejmu dobrze, a 29 proc. – źle. Gdy spojrzeć na rozkład poparcia partyjnego, to wspominana wcześniej dezorientacja jest jeszcze bardziej widoczna. 27 proc. wyborców koalicji rządzącej ocenia ten wybór dobrze, a 40 proc. – źle. Po stronie opozycji (liczonej jako PiS, Konfederacja, Rozwój Plus, Konfederacja Korony Polski i Razem) 37 proc. ocenia wybór Horały pozytywnie, a 24 proc. – nie. Blisko 40 proc. wyborców opozycji, którą w końcu Horała reprezentuje, nie ma w tej sprawie opinii.