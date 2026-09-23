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60 proc. wyborców PiS dobrze ocenia wybór Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu

Marcin Horała jako wicemarszałek Sejmu ma przed sobą trudne zadanie. Jego wybór został uznany przez PiS za sygnał, że Mateusz Morawiecki i jego środowisko układają się z koalicją rządzącą. Wyborcy PiS widzą to inaczej.

Publikacja: 23.09.2026 10:52

Paweł Jabłoński gratuluje Marcinowi Horale wyboru na wicemarszałka Sejmu

Paweł Jabłoński gratuluje Marcinowi Horale wyboru na wicemarszałka Sejmu

Foto: PAP

Michał Kolanko

Przez trzy lata obecnej kadencji Sejmu PiS, zwycięzca wyborów w 2023 r., nie był reprezentowany w prezydium Sejmu. I nie jest formalnie reprezentowany nadal, bo w ubiegłym tygodniu wicemarszałkiem został Marcin Horała, poseł i jedna z ważniejszych postaci Rozwoju Plus.

W badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zapytaliśmy o ocenę tego wydarzenia. Dominuje konsternacja. Aż 36,5 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania, 34,5 proc. ocenia decyzję Sejmu dobrze, a 29 proc. – źle. Gdy spojrzeć na rozkład poparcia partyjnego, to wspominana wcześniej dezorientacja jest jeszcze bardziej widoczna. 27 proc. wyborców koalicji rządzącej ocenia ten wybór dobrze, a 40 proc. – źle. Po stronie opozycji (liczonej jako PiS, Konfederacja, Rozwój Plus, Konfederacja Korony Polski i Razem) 37 proc. ocenia wybór Horały pozytywnie, a 24 proc. – nie. Blisko 40 proc. wyborców opozycji, którą w końcu Horała reprezentuje, nie ma w tej sprawie opinii. 

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