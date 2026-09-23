Skokowemu wzrostowi rynku i wejściu OZE do segmentu odbiorców masowych towarzyszą jednak poważne wyzwania związane z bezpieczeństwem konsumentów. W branży powszechną praktyką stało się opieranie sprzedaży na rozproszonych, zewnętrznych sieciach niezależnych agentów handlowych. Brak rygorystycznych procedur nadzoru nad tymi strukturami generuje ryzyko uchybień i nieuczciwych praktyk sprzedażowych. W odpowiedzi na te wyzwania, spółka Nasz Prąd S.A. wdrożyła kompleksowy, powtarzalny system procedur kontrolnych, tworząc nowy standard etyczny i operacyjny w segmencie sprzedaży bezpośredniej.

Nasz prąd – firma, która stawia na większą przejrzystość sprzedaży OZE

Działająca od 2019 roku wrocławska spółka Nasz Prąd S.A. specjalizuje się w projektowaniu, doradztwie, montażu i serwisie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii oraz pomp ciepła. Spółka zrealizowała ponad 25 000 instalacji OZE dla około 20 000 klientów indywidualnych, biznesowych i sektora publicznego, zwiększając dostępność odnawialnych źródeł energii dla wielu Polaków.

W celu podnoszenia standardu usług, Nasz Prąd zrezygnował z zewnętrznych podwykonawców na rzecz około 30 własnych, licencjonowanych ekip montażowych, wspieranych przez flotę samochodów dostawczych i wrocławskie zaplecze magazynowo-logistyczne.

Bezpośrednia działalność sprzedażowa jest prowadzona przez sieć około 350 agentów handlowych, którzy działają jako niezależni przedsiębiorcy na mocy umów agencyjnych i co miesiąc rozliczają się ze spółką.

Nasz Prąd nie uczestniczy bezpośrednio w spotkaniach z klientami. W konsekwencji rodzi to wzmożoną potrzebę wdrażania procedur, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa klientów poprzez lepszą kontrolę procesu sprzedażowego. Co więcej, większość klientów finansuje inwestycję kredytem, zwykle rozłożonym na 120 miesięcy. Klienci gotówkowi stanowią tylko kilka procent wszystkich inwestycji. Tym samym stabilność i wiarygodność procesów kredytowych ma dla spółki ogromne znaczenie.

5 zabezpieczeń, które chronią klientów Nasz Prąd

W celu pełnego wyeliminowania ryzyka wprowadzania klientów w błąd przez niezależnych przedstawicieli handlowych, Nasz Prąd wdrożył zintegrowany model bezpieczeństwa oparty na pięciu filarach.

1. Notatka ze spotkania z klientem

Każda wizyta handlowa kończy się obowiązkiem sporządzenia przez agenta szczegółowej notatki ze spotkania, którą klient podpisuje w celu potwierdzenia ustaleń. Dokument precyzuje realne warunki finansowania, a także szczegóły dotyczące możliwości otrzymania dotacji, ulg lub zwrotów z tytułu kupowanego produktu. Takie rozwiązanie eliminuje ryzyko późniejszych rozbieżności interpretacyjnych i uniemożliwia agentom składanie ustnych obietnic.

2. Jasne informacje o finansowaniu

Spółka wyraźnie rozdziela ofertę technologiczną od zasad jej finansowania. Propozycja techniczna dotyczy wyłącznie doboru urządzeń: fotowoltaiki, magazynów energii czy pomp ciepła. Klienci Nasz Prąd otrzymują również bezpłatny audyt bez żadnych zobowiązań. Doradca ocenia położenie budynku, analizuje zużycie energii, a następnie przygotowuje najlepszą propozycję konfiguracji sprzętu dla danej nieruchomości.

Finansowanie inwestycji to oddzielny krok, w którym doradca z działu kredytowego firmy, dopasowuje opcje kredytowe lub leasingowe do potrzeb klientów. W umowie zamawiający otrzymuje wybrany przez siebie sposób finansowania realizacji (przelew, kredyt, płatność dzielona) z wyszczególnioną kwotą.

Jeżeli klient wybierze opcję przelewu lub płatności dzielonej, otrzymuje od spółki odpowiednią fakturę. Jeśli natomiast zdecyduje się na opcję kredytowania, proces przebiega według rygorystycznych standardów stosowanych bezpośrednio w placówkach bankowych.

W pierwszej kolejności klient wypełnia wniosek, podając dane osobowe niezbędne do zweryfikowania jego zdolności kredytowej. Podpisując ten dokument, oświadcza, że wyraża zgodę na wprowadzenie wniosku kredytowego do systemu oraz potwierdza prawdziwość podanych informacji.

Następnie agent przesyła wniosek do osoby odpowiedzialnej za procesowanie kredytu, która wprowadza go bezpośrednio do aplikacji banku.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z banku,

W przypadku akceptacji tych warunków przez klienta, informacja trafia do zespołu kredytowego, co uruchamia procedurę bezpiecznego podpisania umowy. Do klienta wykonywane jest zarejestrowane połączenie telefoniczne, podczas którego następuje ostateczne przedstawienie warunków, weryfikacja tożsamości i zatwierdzenie umowy za pomocą jednorazowego kodu SMS.

Po podaniu kodu przez klienta,

Taki przebieg procesu zapewnia pełną przejrzystość i gwarantuje bezpieczeństwo obu stron transakcji.

3. Zakaz przedstawiania się jako NFOŚiGW, URE czy przedstawiciel gminy

Każdy agent handlowy reprezentujący spółkę ma obowiązek noszenia i okazywania identyfikatora zawierającego: imię, nazwisko, zdjęcie, pełnioną funkcję oraz pełne dane rejestrowe Nasz Prąd S.A. Wprowadzono bezwzględny zakaz sugerowania jakichkolwiek powiązań z instytucjami państwowymi lub samorządowymi (np. NFOŚiGW, URE, urzędami gmin).

Nasz Prąd przeprowadził blisko 500 weryfikacji telefonicznych z klientami spółki. Żadna z osób nie zgłosiła, aby agenci, którzy współpracują ze spółką, dopuścili się tego rodzaju nadużycia.

Ponadto od lat ważnym elementem dbania o bezpieczeństwo klientów jest obowiązek rejestrowania rozmów telefonicznych w sprawie kredytów między zespołem kredytowym Nasz Prąd S.A. a konsumentem. Równolegle prowadzone są kampanie informacyjne, które przypominają agentom o bezwzględnym zakazie nadużyć.

4. Kodeks Etyki Agenta i programy osłonowe

Zasady zachowania i standardu kontaktu z klientami, ściśle reguluje wprowadzony przez firmę Kodeks Etyki Agenta. Złamanie jego zapisów skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy agencyjnej, a w przypadku podejrzeń o naruszenie prawa – bezkompromisowym skierowaniem sprawy do prokuratury

Spółka nie od dziś zmienia na lepsze standardy sprzedaży OZE i obsługi klientów. Przykładem jest program „Magazyn od zaufanego sprzedawcy”, który został powołany jako odpowiedź na nagłą zmianę kryteriów przyznawania dotacji państwowych. Jest on skierowany do klientów firmy, którzy kupili magazyn energii o pojemności 5 kWh w okresie od 1 listopada 2025 roku do 31 marca 2026 roku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, klienci otrzymują od firmy Nasz Prąd S.A. dodatkową i darmową baterię do magazynu energii, która uprawnia ich do skorzystania z programu dotacyjnego na nowych zasadach.

Inicjatywa powstała po tym, jak rządowe plany podniosły minimalny wymóg pojemności kwalifikujący do dofinansowania z 5 kWh do 10 kWh, co odcięło od wsparcia wielu niedawnych nabywców. Aby uchronić swoich klientów przed stratą finansową, spółka zdecydowała się na własny koszt uruchomić program „Magazyn od zaufanego sprzedawcy”, biorąc na siebie koszty operacyjne, których wartość rynkowa szacowana jest na kilkanaście milionów złotych. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 30 września 2026 roku, a prace będą realizowane do końca roku.

5. Audyt posprzedażowy i kontrola wykonawcza

Nasz Prąd S.A. bierze pełną odpowiedzialność za sferę techniczną inwestycji. Dbałość o bezpieczeństwo klienta nie kończy się wraz z podpisaniem umowy. Spółka przeprowadza telefoniczne ankiety kontrolne, wspiera klientów na każdym etapie inwestycji, weryfikuje opinie i zadowolenie konsumentów, a także analizuje zgłoszenia reklamacyjne. Nasz Prąd posiada polisę OC z sumą gwarancyjną do 10 000 000 zł, a także udziela 15-letniej gwarancji premium na wykonany montaż – niezależnie od gwarancji producentów instalacji.

Dzięki eliminacji podwykonawców i ciągłemu doskonaleniu usług, wskaźnik reklamacji technicznych w okresie od 22 czerwca do 26 sierpnia 2026 roku wyniósł zaledwie 1,16%. W podanym okresie zrealizowano blisko 800 montaży instalacji, natomiast do Działu Technicznego trafiło 27 spraw, z czego zaledwie 9 stanowiły formalne reklamacje.

Stowarzyszenie sprzedawców bezpośrednich: pomysł na uzdrowienie branży

Nasz Prąd wychodzi poza ramy własnej organizacji i podejmuje działania na rzecz systemowego uzdrowienia polskiego sektora sprzedaży bezpośredniej. Spółka znajduje się na końcowym etapie rozmów z zarządami innych wiodących przedsiębiorstw branżowych, w celu powołania niezależnego stowarzyszenia sprzedawców bezpośrednich OZE.

Organizacja będzie miała na celu wprowadzenie obiektywnej certyfikacji etycznej dla agentów handlowych. System opierałby się na wdrożeniu audytów typu „tajemniczy klient” oraz uruchomieniu ogólnodostępnego, publicznego rejestru certyfikowanych doradców. Pozwoli to konsumentom w prosty sposób zweryfikować tożsamość i uczciwość każdego przedstawiciela przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów.

Opinie o Nasz Prąd, czyli dlaczego doświadczenie klienta jest ważne także po montażu?

Doświadczenie klienta w branży OZE jest procesem ciągłym, który kształtuje się przez kilkanaście lat użytkowania instalacji i bezpośrednio wpływa na reputację marki. Podnoszenie jakości usług, stałe monitorowanie opinii i badanie satysfakcji konsumentów jest kluczowe, ponieważ doświadczenie klientów kształtuje standardy w branży. Opinie wskazują rzeczywiste potrzeby klientów i napotykane przez nich problemy. Ich analiza pozwala natomiast firmie na bieżąco eliminować błędy handlowe i montażowe, co ostatecznie prowadzi do rozwoju całej organizacji i sektora.

Pozytywny feedback buduje wiarygodność spółki jako rzetelnego partnera. Potwierdzają to opinie o Nasz Prąd: spółka jest oceniania bardzo wysoko, na co wskazuje blisko 3 000 opinii w Google. Z kolei nieliczne krytyczne uwagi, dotyczące głównie pracy niezależnych agentów handlowych, stały się bezpośrednim powodem, dla którego Nasz Prąd S.A. wdrożył rygorystyczny system 5 filarów bezpiecznej sprzedaży bezpośredniej, wyznaczając nowy standard dla całego polskiego sektora OZE.

Firma Nasz Prąd S.A. – od sprzedaży domowej instalacji do obsługi wielomilionowych projektów

Nasz Prąd konsekwentnie buduje swoją pozycję w krajowym sektorze odnawialnych źródeł energii. Od momentu założenia spółka ewoluowała od lokalnego wykonawcy domowej fotowoltaiki do ogólnokrajowego integratora OZE, który z powodzeniem realizuje wielomilionowe inwestycja dla samorządów i biznesu. Przykładem jest instalacja o mocy 500 kWp, która przy obecnych cenach prądu generują dla pojedynczego odbiorcy blisko 500 000 zł oszczędności rocznie.

O skali rozwoju świadczy niemal trzykrotny wzrost przychodów w ciągu zaledwie dwóch lat: z 58,1 mln zł w 2023 roku do rekordowych 169,9 mln zł na koniec roku 2025. Kluczem do sukcesu stała się dywersyfikacja oferty i wejście na rynek zamówień publicznych, czego symbolem jest kontrakt w Suwałkach o łącznej wartości 8,91 mln zł.

Każdego miesiąca spółka zawiera około 700 nowych umów. Własne ekipy montażowe umożliwiają szybką realizację usług – najczęściej między 4 a 7 dni od podpisania umowy z klientem. Wyspecjalizowany dział montażowo-logistyczny i magazynowy pełni nadzór nad sferą wykonawczą i płynnością dostaw. Gwarantuje to również stały kontakt z dostawcami i dostępność podzespołów najlepszych marek.

Spółka ma jasno określone cele na kolejne lata: utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży magazynów energii, stabilna sprzedaż fotowoltaiki (PV) i pomp ciepła (PC).

Co klient powinien sprawdzić przed podpisaniem umowy z firmą OZE?

Inwestycja w odnawialne źródła energii to decyzja, której korzyści klient doświadcza przez lata. W założeniu ma przynieść realne oszczędności i niezależność energetyczną. Aby jednak transformacja energetyczna domu, firmy lub gospodarstwa rolnego przebiegła pomyślnie, kluczowy jest wybór odpowiedniej firmy i oferty.

Czy przedstawiciel jasno określił, kogo reprezentuje?

Rzetelny doradca powinien na początku spotkania jednoznacznie przedstawić swoją tożsamość i podmiot, w którego imieniu występuje. W branży OZE powszechną praktyką jest korzystanie z usług niezależnych agentów, działających na podstawie umów agencyjnych. Klienci muszą pamiętać, że tacy przedstawiciele nie są pracownikami etatowymi centrali i nie mają prawa podawać się za reprezentantów instytucji publicznych czy rządowych (np. NFOŚiGW). Przed rozpoczęciem rozmowy warto poprosić doradcę o okazanie identyfikatora.

Firma Nasz Prąd S.A. w swoim Kodeksie Etyki Agenta kategorycznie zabrania agentom sugerowania jakichkolwiek powiązań z organami państwowymi.

Czy wszystkie warunki zostały przedstawione na piśmie?

Wszystkie ustalenia (np. dotyczące parametrów technicznych urządzeń, kosztorysów, terminów prac montażowych) powinny przybrać formę pisemną. Szczegółowa dokumentacja powinna dokładnie precyzować zarówno warunki techniczne (np. rodzaj pokrycia dachowego, konstrukcje montażowe, analiza zużycia energii), jak i kwestie finansowe (np. finansowanie, dotacje). Ustne zapewnienia agentów, które w późniejszym etapie nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości, bywają głównym źródłem sporów i skarg do UOKiK.

Tylko zapisy znajdujące się w podpisanej umowie lub oficjalnych załącznikach, mają moc prawną i wiążą obie strony. Z tego względu nie należy zgadzać się na żadne ustne modyfikacje zapisów kontraktowych bez ich pisemnego aneksowania.

Czy klient zna zasady finansowania?

Inwestycja w panele fotowoltaiczne, magazyny energii lub pompy ciepła generuje realne oszczędności, ale wymaga początkowego kapitału. Inwestycja może być finansowana: gotówką, kredytem bankowym lub leasingiem dla firm. Korzystając z finansowania zewnętrznego, klient musi znać wszystkie szczegóły m.in.: całkowity koszt kredytu, wysokość raty, okres i harmonogram spłaty i oprocentowanie. Rolą firmy z branży OZE jest udzielenie klientom wszystkich niezbędnych wyjaśnień i informacji.

Czy otrzymał dokumentację ustaleń?

Standardem, który chroni interesy obu stron umowy, jest dokumentacja po każdym spotkaniu handlowym. W tym celu firma Nasz Prąd S.A. wprowadziła wymóg sporządzania i przedstawiania klientom do podpisu szczegółowych notatek ze spotkań. Taki dokument precyzyjnie podsumowuje realne koszty instalacji, warunki oferowanego kredytu i dokładne zasady wnioskowania o dotacje. Kopia podpisanej notatki stanowi dla klienta punkt odniesienia i gwarantuje, że warunki nie ulegną samowolnej zmianie.

Czy wie, jak wygląda obsługa po montażu?

Relacja z firmą instalacyjną nie może kończyć się po montażu. Współpraca powinna trwać przez cały okres eksploatacji urządzenia. Obsługa posprzedażowa jest zatem równie ważna co obsługa sprzedażowa i montaż. Klient powinien upewnić się, czy wszystkie prace są wykonywane przez certyfikowanych specjalistów. Warto sprawdzić, czy wykonawca zapewnia wsparcie przy zgłoszeniu instalacji do operatora sieci dystrybucyjnej. Poza tym należy również zweryfikować warunki gwarancyjne. Firma Nasz Prąd S.A. daje klientom 15-letnią gwarancję premium – niezależną od gwarancji, deklarowanej przez producenta paneli fotowoltaicznych. W celu łatwiejszej i wygodniejszej obsługi, klient może również zapytać o aplikację do monitorowania pracy i uzysków energii z instalacji.

Nasz Prąd: uczciwość sprzedaży powinna wynikać z systemu, nie z deklaracji

Rzetelność i transparentność w branży OZE nie mogą opierać się wyłącznie na deklaracjach słownych czy etyce pojedynczego agenta. Przy skali działalności obejmującej tysiące klientów rocznie, jedyną gwarancją ochrony konsumenta, staje się powtarzalny i precyzyjnie kontrolowany system.

Przypadek firmy Nasz Prąd S.A. pokazuje, że połączenie obowiązkowej dokumentacji ustaleń, jasnego podziału oferty technologicznej i finansowej, rygorystycznych kodeksów etycznych oraz audytów posprzedażowych, pozwala wyeliminować większość rynkowych nadużyć. Profesjonalizacja sprzedaży OZE to nie tylko element budowania przewagi konkurencyjnej, ale przede wszystkim warunek konieczny do rozwijania długofalowego zaufania do całej branży odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Odpowiedzialność firm za proces sprzedażowy nie jest uznaniowa: to odpowiedzialność za transformację energetyczną i bezpieczeństwo całego kraju.

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