Zarobki sięgające 6,5 tys. zł na starcie i świadczenia mieszkaniowe. Chętnych brakuje
Według danych MSWiA z maja 2026 r. w szeregach policji służyło 102,5 tysiąca funkcjonariuszy, a liczba wakatów wynosiła ponad 8 tys., co stanowi 7,5 proc. wszystkich przewidzianych do obsadzenia stanowisk.
Policja zachęca do służby m.in. ofertą stabilnej i długoletniej pracy, uprawnieniami emerytalnymi po 25 latach służby, korzystnymi warunkami socjalnymi i wynagrodzeniem. Zarobki w policji zależą od wielu czynników, takich jak wiek, staż służby, miejsce jej pełnienia, stopień czy przysługujące dodatki.
Jak podaje policja, uposażenie zasadnicze dla kursanta wynosi od 6498,70 do 7210,30 brutto w zależności od tego, czy przysługuje mu dodatek stołeczny, czy nie.
Wynagrodzenie „na rękę” jest zależne od wieku. Przed ukończeniem 26. roku życia policjant odbywający podstawowe szkolenie zawodowe otrzyma netto od 5913,82 zł do 6561,37 zł. Natomiast w przypadku kursanta po 26. roku życia podstawowa pensja wyniesie od 5 463,82 zł do 6026,37 zł netto.
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Policjant po ukończeniu podstawowego szkolenia zawodowego może liczyć na wyższe uposażenie.
Do ostatecznej kwoty należy doliczyć świadczenie mieszkaniowe, które wynosi od 900 do nawet 1 800 zł miesięcznie i przysługuje zarówno w służbie przygotowawczej, jak i stałej.
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Portal WP Finanse sprawdził, jak wynagrodzenia w policji wyglądają na tle innych służb. Formacje mundurowe w całym kraju konkurują o kandydatów, oferując zbliżone pakiety finansowe i świadczenia socjalne:
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