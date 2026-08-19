Według danych MSWiA z maja 2026 r. w szeregach policji służyło 102,5 tysiąca funkcjonariuszy, a liczba wakatów wynosiła ponad 8 tys., co stanowi 7,5 proc. wszystkich przewidzianych do obsadzenia stanowisk.

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Pensja na starcie: Ile dostaje kursant?

Policja zachęca do służby m.in. ofertą stabilnej i długoletniej pracy, uprawnieniami emerytalnymi po 25 latach służby, korzystnymi warunkami socjalnymi i wynagrodzeniem. Zarobki w policji zależą od wielu czynników, takich jak wiek, staż służby, miejsce jej pełnienia, stopień czy przysługujące dodatki.

Jak podaje policja, uposażenie zasadnicze dla kursanta wynosi od 6498,70 do 7210,30 brutto w zależności od tego, czy przysługuje mu dodatek stołeczny, czy nie.

Wynagrodzenie „na rękę” jest zależne od wieku. Przed ukończeniem 26. roku życia policjant odbywający podstawowe szkolenie zawodowe otrzyma netto od 5913,82 zł do 6561,37 zł. Natomiast w przypadku kursanta po 26. roku życia podstawowa pensja wyniesie od 5 463,82 zł do 6026,37 zł netto.

Ile zarabia policjant? Po szkoleniu wynagrodzenie rośnie

Policjant po ukończeniu podstawowego szkolenia zawodowego może liczyć na wyższe uposażenie.

Standardowe wynagrodzenie po szkoleniu wynosi 6 966,50 brutto – co daje 5 833,51 zł netto dla osób po 26. roku życia i 6 339,51 zł netto dla młodszych funkcjonariuszy.

Służba w oddziałach prewencji gwarantuje dodatkowy zastrzyk gotówki - wynagrodzenie wynosi 7 466,50 brutto, co w zależności od wieku winduje pensję netto do 6 228,51 zł lub 6 794,51 zł.

Funkcjonariusze z dodatkiem stołecznym mogą liczyć na 7 678,10 brutto, czyli od 6 396,07 zł do 6 987,07 zł netto.

Najwyższe stawki otrzymują policjanci z oddziałów prewencyjnych, którym przysługuje dodatek stołeczny – w tej konfiguracji zarobki sięgają 8 178,10 zł brutto, czyli 6 791,07 zł (po 26. roku życia) oraz 7 422,07 zł netto (dla najmłodszych funkcjonariuszy).

Do ostatecznej kwoty należy doliczyć świadczenie mieszkaniowe, które wynosi od 900 do nawet 1 800 zł miesięcznie i przysługuje zarówno w służbie przygotowawczej, jak i stałej.

Jak praca w policji wypada na tle innych służb?

Portal WP Finanse sprawdził, jak wynagrodzenia w policji wyglądają na tle innych służb. Formacje mundurowe w całym kraju konkurują o kandydatów, oferując zbliżone pakiety finansowe i świadczenia socjalne: