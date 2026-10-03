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Politycy PiS podczas kongresu gospodarczego
Z dużym zaciekawieniem czekałem, co takiego PiS zaprezentuje w sobotę jako swój nowy, de facto wyborczy program gospodarczy. Odeszła przecież z partii ekipa Mateusza Morawieckiego, najbardziej doświadczona w tym towarzystwie w prowadzeniu polityki ekonomicznej państwa.
Zamiast spójnego programu gospodarczego partia Jarosława Kaczyńskiego zaoferowała jednak w przygotowanym przez jej radę programową menu… jajecznicę z kawałkami kiełbasy wyborczej. Muszę przyznać, że smacznej, choć momentami wprowadzającej w konfuzję.
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