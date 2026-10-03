Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Brak logiki i spójności. Jajecznica programu gospodarczego PiS

PiS bije na alarm, że finanse publiczne są w stanie katastrofy, ale nie mówi, jak chce je uzdrawiać. Zamiast tego kusi wyborców ciekawymi, ale kosztownymi propozycjami podatkowymi. Gdzie tu spójność?

Publikacja: 03.10.2026 18:02

Politycy PiS podczas kongresu gospodarczego

Politycy PiS podczas kongresu gospodarczego

Foto: PAP/PAP/Paweł Supernak

Reklama

Krzysztof Adam Kowalczyk

Z dużym zaciekawieniem czekałem, co takiego PiS zaprezentuje w sobotę jako swój nowy, de facto wyborczy program gospodarczy. Odeszła przecież z partii ekipa Mateusza Morawieckiego, najbardziej doświadczona w tym towarzystwie w prowadzeniu polityki ekonomicznej państwa.

Zamiast spójnego programu gospodarczego partia Jarosława Kaczyńskiego zaoferowała jednak w przygotowanym przez jej radę programową menu… jajecznicę z kawałkami kiełbasy wyborczej. Muszę przyznać, że smacznej, choć momentami wprowadzającej w konfuzję.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama