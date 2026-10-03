Czego dowiedziałem się, marnując słoneczną sobotę na oglądanie kongresu gospodarczego PiS? Głównie tego, jak źle rządzi „koalicja 13 grudnia”. „Dług Tuska” stał się widocznie nowym „für Deutschland”. Po pierwszej godzinie bez żadnych konkretów i pomysłów, słuchając tylko o „długu” i „katastrofie”, zamiast o słowach prof. Mariusza Andrzejewskiego, który dopiero zaczynał przechodzić do sedna, ja zaczynałem już myśleć o tym, co właściwie robię z własnym życiem. Bo powiedzieć, że nie był to szczyt marketingu politycznego, to nic nie powiedzieć.