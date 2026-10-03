Strategia rządu jest prosta: postawić Karola Nawrockiego między młotem a kowadłem. Albo prezydent będzie podpisywał ustawy przegłosowane przez Sejm, za co spotka się z nagonką ze strony prawicy, albo będzie w dalszym ciągu je wetował, co może doprowadzić do dalszych spadków zaufania społecznego do głowy państwa.

Reklama Reklama

Jeśli Karol Nawrocki cofnął się raz, czy cofnie się kolejny raz?

– Zmiana w cenach paliw będzie odczuwalna dla Polaków. Presja na prezydenta miała sens – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” minister rządu Donalda Tuska. Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Decyzję prezydenta entuzjastycznie przyjął premier, twierdząc: „To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy”, choć Jarosław Kaczyński stwierdził, że Tusk już „nie może przerzucać na nikogo odpowiedzialności”.

Rządzący są bardzo zadowoleni z ustępstwa prezydenta i złożenia przez niego podpisu pod ustawą. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że to początek ofensywy nacisków rządu wobec głowy państwa.

Oczekiwania rządu wobec prezydenta

W najbliższym czasie gabinet Tuska będzie naciskał na prezydenta, żeby podpisał ustawę regulującą rynek kryptowalut. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój projekt ustawy o rynku kryptoaktywów 8 września 2026 r., który stanowi odpowiedź na zawetowaną wcześniej rządową propozycję regulacji. – W świetle afery Zondacrypto weta prezydenta dotyczące kryptowalut mogą być dla społeczeństwa zastanawiające i kłopotliwe – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z przedstawicieli partii rządzących.

Mimo, że z sondażu SW Research na zlecenie Onetu wynika, iż sytuacja dotycząca Zondacrypto nie będzie miała wpływu na ich decyzję przy urnie, przedstawiciele rządu w kuluarowych rozmowach twierdzą: „Polacy nie poznali jeszcze kluczowych informacji ze styku nieczystego biznesu i polityków prawicy”. Nasze źródła przekonują, że kolejne rewelacje dotyczące afery Zondacrypto mogą uderzyć również w otoczenie głowy państwa.

Przedstawiciele gabinetu Donalda Tuska oczekują także, że prezydent podpisze pakiet zmian podatkowych przyjętych przez rząd, mimo że w tej chwili z Pałacu Prezydenckiego płyną przeciwne sygnały. Na proponowanych zmianach w PIT od 2027 r. niemal 3,5 miliona Polaków zyska nawet do 3600 zł rocznie. – Nie wyobrażamy sobie, żeby prezydent chciał zaszkodzić tylu Polakom, wetując pakiet zmian – mówi nam przedstawiciel rządu.

Czy prezydent podpisze nominacje ambasadorskie?

Również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oczekuje, że prezydent podpisze nominacje ambasadorskie. – Pan prezydent we wszystkich dziedzinach uznał, że tam, gdzie on podpisuje, to ma prawo decydować, czy to przy sędziach, oficerach czy przy dyplomatach i ma prawo lustrować kandydatów nawet wtedy, gdy jego podpis jest tylko na końcu całego wielkiego procesu. Ja mam pytanie do pana prezydenta i całej opozycji. Rozumiem, macie jakąś chorą obsesję na punkcie ambasadora Klicha i ambasadora Schnepfa. A reszta ambasadorów? Dlaczego? – pytał retorycznie szef MSZ o podpisy pod nominacjami ambasadorskimi.

Sikorski w rozmowie z „Rz” dodał: – Rozumiem, że jest plan obalenia rządu, że można nie lubić Tuska, Sikorskiego, ale dlaczego to przenosicie na zawodowych dyplomatów, którzy służyli także za PiS, w tym na dyplomatów, którzy służą Rzeczpospolitej, niezależnie od tego, kto nią rządzi. Ludzie ryzykują życie i państwo polskie, z prezydentem na czele, powinno ich wspierać, a nie szantażować rządu ich karierami – dodał wicepremier Sikorski. Co zrobi prezydent?

Pałac Prezydencki nie zamierza tańczyć, jak mu rząd zagra

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Karol Nawrocki nie zamierza podporządkować się gabinetowi Donalda Tuska i podpisywać ustaw, do których miał wcześniej zastrzeżenia. Według naszych źródeł podpis prezydenta miał być gestem dobrej woli wobec rządu, żeby ulżyć finansowo Polakom.

W Pałacu Prezydenckim nie wierzą, że ceny paliw spadną drastycznie. Funkcjonuje nawet przekonanie, że zawirowania międzynarodowe mogą wpłynąć na ich wzrost przed świętami. – Prezydent wyciągnął rękę do rządu, staje po stronie Polaków, a reszta należy do rządu – mówi nam nasz informator, który twierdzi, że w Pałacu Prezydenckim nikt nie wierzy w sukces rządu, a „za wysokie ceny koalicja Tuska zapłaci przy urnach”.