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Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaprosił rosyjskiego przywódcę Władimira Putina na spotkanie G20 w Miami. Czy w związku z tym Polska powinna zbojkotować ten szczyt?

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– Nie, nie powinna – powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem wicepremier Radosław Sikorski, pytany o sprawę. – Ja będę na G20 w Atlancie. Nie wiem, czy minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej będzie zaproszony, ale niezależnie od tego czy będzie, czy nie, zamierzam brać udział – dodał. – Dyplomacja jest trudniejsza, niż się wydaje i czasami stawia nas w niekomfortowych sytuacjach, ale musimy umieć sobie z nimi radzić – zaznaczył.

Władimir Putin zaproszony na szczyt G20. Radosław Sikorski: To zły pomysł

Minister spraw zagranicznych ocenił, że zaproszenie Putina przez Trumpa było złym pomysłem. – Przypominam, że Władimir Putin nie ma wstępu do szeregu kraju, na przykład nie mógł odwiedzić Republiki Południowej Afryki, bo tamtejsze sądownictwo poważnie traktuje zobowiązania wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. Stany Zjednoczone oczywiście nie są członkiem MTK, ale Władimir Putin powinien nie być traktowany jako pożądany gość tak długo, jak prowadzi napastniczą, kolonialną wojnę – przekonywał.

Pytany o motywacje prezydenta USA Sikorski wyraził pogląd, że Donald Trump „jako człowiek biznesu uważa, że w każdej sytuacji są rozwiązania, na których mogą skorzystać obie strony”. – To jest podejście ahistoryczne do tej wojny i póki co nie daje rezultatów, a niestety wyciąga Putina z izolacji – mówił. Czy Polska poprzez uczestnictwo w szczycie G20 nie przyłoży do tego ręki? – Nie, nie my jesteśmy zapraszającym, nie my jesteśmy gospodarzem – odparł Radosław Sikorski.

– To jest sukces Polski, że zostaliśmy zaproszeni. Ten sam dylemat miał minister Domański na spotkaniu ministrów gospodarki i tam sobie z tym poradzono: rosyjski minister nie był na tzw. family photo (grupowym zdjęciu uczestników – red.) – kontynuował.

Jacek Nizinkiewicz zapytał swego rozmówcę, czy podałby rękę Putinowi. – Nie. To jest człowiek, który jest obłożony listem gończym, wydanym przez skądinąd polskiego przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Karnego w poprzedniej kadencji, a ja nie mam zwyczaju z podejrzanymi utrzymywać stosunków bliskich – odpowiedział szef polskiej dyplomacji.

Stosunki Polski z Białorusią. Radosław Sikorski: Mamy lekką odwilż

W rozmowie Jacka Nizinkiewicza z Radosławem Sikorskim pojawił się też temat ewentualnej normalizacji stosunków z Białorusią. – Mamy lekką odwilż, dlatego że Białoruś zrobiła to, co postulowały kolejne polskie rządy, wypuściła Andrzeja Poczobuta, przy mediacji amerykańskiej, a nawet pozwoliła mu wrócić i wypuściła go ponownie – powiedział wicepremier. Dodał, że „przestały ostatnio fruwać balony przemytnicze”, a na granicy polsko-białoruskiej jest spokój, co, w jego ocenie, jest zasługą nie Białorusi, lecz skutkiem tego, że Polska wydała ponad miliard euro na budowę bariery oraz operację zabezpieczenia granicy.

– Niektórym w kraju się wydaje, że Polska ma jakichś odwiecznych i na zawsze przyjaciół i wrogów, tymczasem polityka zagraniczna polega na tym, że skłaniamy inne podmioty prawa międzynarodowego do zachowań, które są bardziej w naszym interesie i jak się zmienia ich polityka, to my też możemy zmienić politykę – mówił szef MSZ. – W naszym interesie jest, aby Białoruś zachowała odrębność państwową od Rosji – podkreślił. Zaznaczył, odnosząc się do Białorusi, że jest różnica między byciem partnerem Rosji a byciem jej częścią. Sikorski powiedział też, że od 30 lat „idzie to w tę stronę”, żeby Rosja powiększyła swoje terytorium o Białoruś. – Chodzi o to, żeby nie doszło – zaznaczył.

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