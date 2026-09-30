W najbliższym czasie nad Europą – jak podaje IMGW – dominować będzie rozległy wyż z centrami nad północno-wschodnią częścią kontynentu, tylko jego krańce północno-zachodnie i południowo-wschodnie będą w zasięgu układów niżowych. Z zachodu kontynentu przemieszczał się będzie falujący front chłodny, który w nocy ze środy na czwartek znajdzie się w obszarze od Morza Norweskiego, przez Francję, po Hiszpanię. Nasz kraj znajdzie się pod wpływem wyżu, w polarnej kontynentalnej masie powietrza.

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W środę na termometrach nawet 24 st. C

Środa w całej Polsce będzie pogodna, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie miejscami niebo będzie bezchmurne. Na pozostałym obszarze prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Podobnie jak w poprzednich dniach spodziewać należy się porannych mgieł. Te wystąpić mogą lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich i tam ograniczać będą widzialność do 300 m.

Maksymalna temperatura wyniesie od 17 st. C na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, przez 20 st. C w centrum do 24 st. C na zachodzie. Na przeważającym obszarze kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jedynie na Przedgórzu Sudeckim, w Górach Świętokrzyskich oraz na Pomorzu Zachodnim miejscami może być porywisty, przeważnie południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągną prędkość do 75 km/h.

Chłodne i mgliste noce w wielu regionach kraju

Mimo ciepłych i pogodnych dni w nocy da o sobie znać jesienna aura. Pogoda będzie zróżnicowana, jednak w wielu regionach zrobi się już wyjątkowo chłodno.

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich wystąpią jednak silne zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C na Podhalu, przez 9 st. C w centrum do 13 st. C na północnym zachodzie. Nieco cieplej będzie na wybrzeżu, tam około 14 st. C. Z kolei zdecydowanie chłodniej zrobi się w dolinach i kotlinach karpackich, gdzie lokalnie temperatura spaść może do około 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu okresami porywisty, przeważnie południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągnąć mogą prędkość do 80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek. Będzie ciepło i słonecznie

Czwartek będzie kolejnym pogodnym dniem. Wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie będzie miejscami bezchmurnie. Maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od około 18 st. C na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, do 23 st. C na południowym zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany, a jedynie w Górach Świętokrzyskich – porywisty. Tam miejscami w porywach wiać może z prędkością do 55 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągną prędkość do 80 km/h.

Do kiedy potrwa złota polska jesień?

Jak wynika z prognoz IMGW na kolejne dni, złotą polską jesienią będziemy mogli cieszyć się jeszcze do niedzieli 4 października. Do tego czasu na termometrach maksymalnie zobaczymy od 17 do nawet 23 st. C. Chłodniej będzie jedynie na krańcach południowych (14-15 st. C).

Chłodniej zacznie robić się od poniedziałku 5 października. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie jednak w piątek 9 października. Wówczas w całym kraju temperatury maksymalne mieścić się będą w przedziale od 9 do 15 st. C.