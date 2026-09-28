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„Rzecz w tym”: Kraków pokazuje świat, w którym jest realna alternatywa i dla PiS, i dla KO

W Krakowie zakończyła się pierwsza tura przedterminowych wyborów prezydenckich. Łukasz Gibała zdobył ponad 36 proc. głosów, a Monika Piątkowska blisko 30 proc. Wynik pokazał, że zaangażowanie Donalda Tuska nie przyniosło oczekiwanego przez część polityków Koalicji Obywatelskiej przełomu, a dobry rezultat Aleksandry Owcy z Partii Razem otworzył nowe pytania o przyszłość lewicy.

Publikacja: 28.09.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Kolanko

O tym, co krakowskie wybory mówią o nastrojach wyborców i kampanii przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Kolanką – dziennikarzem działu krajowego „Rzeczpospolitej”.

Efekt Tuska nie zadziałał

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