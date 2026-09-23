O najnowszych zagrożeniach, rosyjskiej dywersji i możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Markiem Kozubalem, dziennikarzem Działu Krajowego „Rzeczpospolitej”.
Jakie wydarzenia z ostatnich tygodni są najbardziej niepokojące? Marek Kozubal wskazuje między innymi na wlot pocisku manewrującego na terytorium Polski w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie. Jednym z tematów rozmowy jest też próba podpalenia zakładu produkującego drony dla Ukrainy. Według polskich służb za tym zdarzeniem miało stać zlecenie służb rosyjskich. Marek Kozubal wskazuje również na zabójstwo rosyjskiego performera i krytyka Władimira Putina w Białej Podlaskiej. – Te zdarzenia pokazują, że Rosjanie postanowili eskalować, wykorzystują różne narzędzia, które mają pokazać, że mogą zasiać niepokój, niepewność w polskim społeczeństwie – mówi gość podcastu.
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W podcaście pojawia się pytanie o cel tych działań. Czy chodzi nie tylko o destabilizowanie Polski, ale także o wpływanie na stosunek Polaków do wojny w Ukrainie? – Głównym celem jest to, żeby najogólniej rzecz biorąc, zohydzić nam Ukraińców, czy wojnę w Ukrainie. By spowodować, że Polska przestanie pomagać temu państwu. Zresztą to jest cel długofalowy i widoczny także w innych krajach europejskich, w innych krajach NATO – mówi Marek Kozubal.
Rozmówcy analizują także tajemniczą informację przekazaną polskim służbom przez szefa CIA. Marek Kozubal podkreśla, że samo spotkanie przedstawicieli służb specjalnych nie jest czymś nadzwyczajnym, a brak pełnej wiedzy o przekazanych informacjach sprawia, że część medialnych interpretacji pozostaje spekulacją. – Niektórzy próbują łączyć kropki, ale nie mają odpowiedniej liczby kropek, żeby je w sposób prawdziwy połączyć – obrazowo mówi Marek Kozubal.
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Jakich zdarzeń możemy spodziewać się w kolejnych miesiącach? W rozmowie padają m.in. scenariusze dotyczące możliwych incydentów na przejściach granicznych, naruszania polskiej przestrzeni powietrznej przez drony czy rakiety. – To są najpoważniejsze zagrożenia i wydaje mi się, że dzisiaj możemy mówić, że zupełnie realne. To znaczy możemy się spodziewać tego, że takich przypadków będzie więcej – mówi dziennikarz „Rzeczpospolitej”.
Ważnym wątkiem jest charakter rosyjskich działań hybrydowych. Zdaniem Marka Kozubala Rosja przechodzi od prostych operacji z udziałem tzw. jednorazowych agentów do bardziej skomplikowanych działań. Jednocześnie przestrzega przed przypisywaniem rosyjskim służbom każdego pożaru czy incydentu. – Nie wszystko to, co się dzieje wokół nas, ja przypomnę, że pożarów to mamy kilka tysięcy w ciągu roku i nie za każdym pożarem stoją Rosjanie – mówi Kozubal.
Czy Polska i NATO powinny odpowiadać na rosyjskie działania bardziej zdecydowanie? Marek Kozubal wskazuje na cyberprzestrzeń i możliwość działań odwetowych, ale jednocześnie zwraca uwagę na polityczne i międzynarodowe ograniczenia. – Polskie służby specjalne, ale także wojska obrony cyberprzestrzeni posiadają takie narzędzia, aby na przykład w bardzo bolesny sposób uderzyć w systemy informatyczne, energetyczne Rosji – mówi Marek Kozubal.
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Rozmowa dotyczy również rosyjskiej mobilizacji, sytuacji politycznej na Kremlu oraz ryzyka dalszej eskalacji. Pada pytanie o możliwość naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty i reakcję Polski. – Teraz systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej są tak poustawiane, że naprawdę ja bym się spodziewał w najbliższym czasie właśnie takiego zdarzenia, że jeżeli nam coś wleci, czyli wleci rakieta albo dron, to on zostanie po prostu zestrzelony – mówi Marek Kozubal.
W podcaście pojawia się także szersza perspektywa bezpieczeństwa Europy. Rosyjskie działania nie dotyczą wyłącznie Polski – podobne incydenty i akty dywersji odnotowywano w Niemczech, Danii czy Francji. Pytanie brzmi, jak nie dać się wciągnąć w rosyjski scenariusz i gdzie przebiega granica między wojną hybrydową a otwartym konfliktem z NATO. – Rosja prowadzi taką niewypowiedzianą wojnę z Zachodem już od ładnych kilku lat, z różną intensywnością, wykorzystuje różne narzędzia – mówi gość podcastu.
Na koniec najważniejsze pytanie: co w obliczu tych wszystkich informacji powinien zrobić zwykły obywatel? Czy należy obawiać się wojny w Polsce, czy raczej zachować spokój i krytycznie filtrować docierające komunikaty? – Ja myślę, że należy po prostu na spokojnie obserwować rozwój wydarzeń i starać się filtrować informacje, które do nas docierają. To znaczy nie przyjmować wszystkiego bezkrytycznie – mówi Marek Kozubal.
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