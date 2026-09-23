O najnowszych zagrożeniach, rosyjskiej dywersji i możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Markiem Kozubalem, dziennikarzem Działu Krajowego „Rzeczpospolitej”.

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Rosjanie postanowili eskalować

Jakie wydarzenia z ostatnich tygodni są najbardziej niepokojące? Marek Kozubal wskazuje między innymi na wlot pocisku manewrującego na terytorium Polski w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie. Jednym z tematów rozmowy jest też próba podpalenia zakładu produkującego drony dla Ukrainy. Według polskich służb za tym zdarzeniem miało stać zlecenie służb rosyjskich. Marek Kozubal wskazuje również na zabójstwo rosyjskiego performera i krytyka Władimira Putina w Białej Podlaskiej. – Te zdarzenia pokazują, że Rosjanie postanowili eskalować, wykorzystują różne narzędzia, które mają pokazać, że mogą zasiać niepokój, niepewność w polskim społeczeństwie – mówi gość podcastu.

W podcaście pojawia się pytanie o cel tych działań. Czy chodzi nie tylko o destabilizowanie Polski, ale także o wpływanie na stosunek Polaków do wojny w Ukrainie? – Głównym celem jest to, żeby najogólniej rzecz biorąc, zohydzić nam Ukraińców, czy wojnę w Ukrainie. By spowodować, że Polska przestanie pomagać temu państwu. Zresztą to jest cel długofalowy i widoczny także w innych krajach europejskich, w innych krajach NATO – mówi Marek Kozubal.

Co szef CIA przekazał polskim służbom?

Rozmówcy analizują także tajemniczą informację przekazaną polskim służbom przez szefa CIA. Marek Kozubal podkreśla, że samo spotkanie przedstawicieli służb specjalnych nie jest czymś nadzwyczajnym, a brak pełnej wiedzy o przekazanych informacjach sprawia, że część medialnych interpretacji pozostaje spekulacją. – Niektórzy próbują łączyć kropki, ale nie mają odpowiedniej liczby kropek, żeby je w sposób prawdziwy połączyć – obrazowo mówi Marek Kozubal.

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Jakich zdarzeń możemy spodziewać się w kolejnych miesiącach? W rozmowie padają m.in. scenariusze dotyczące możliwych incydentów na przejściach granicznych, naruszania polskiej przestrzeni powietrznej przez drony czy rakiety. – To są najpoważniejsze zagrożenia i wydaje mi się, że dzisiaj możemy mówić, że zupełnie realne. To znaczy możemy się spodziewać tego, że takich przypadków będzie więcej – mówi dziennikarz „Rzeczpospolitej”.

Czego możemy się spodziewać?

Ważnym wątkiem jest charakter rosyjskich działań hybrydowych. Zdaniem Marka Kozubala Rosja przechodzi od prostych operacji z udziałem tzw. jednorazowych agentów do bardziej skomplikowanych działań. Jednocześnie przestrzega przed przypisywaniem rosyjskim służbom każdego pożaru czy incydentu. – Nie wszystko to, co się dzieje wokół nas, ja przypomnę, że pożarów to mamy kilka tysięcy w ciągu roku i nie za każdym pożarem stoją Rosjanie – mówi Kozubal.

Czy Polska i NATO powinny odpowiadać na rosyjskie działania bardziej zdecydowanie? Marek Kozubal wskazuje na cyberprzestrzeń i możliwość działań odwetowych, ale jednocześnie zwraca uwagę na polityczne i międzynarodowe ograniczenia. – Polskie służby specjalne, ale także wojska obrony cyberprzestrzeni posiadają takie narzędzia, aby na przykład w bardzo bolesny sposób uderzyć w systemy informatyczne, energetyczne Rosji – mówi Marek Kozubal.

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Rozmowa dotyczy również rosyjskiej mobilizacji, sytuacji politycznej na Kremlu oraz ryzyka dalszej eskalacji. Pada pytanie o możliwość naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty i reakcję Polski. – Teraz systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej są tak poustawiane, że naprawdę ja bym się spodziewał w najbliższym czasie właśnie takiego zdarzenia, że jeżeli nam coś wleci, czyli wleci rakieta albo dron, to on zostanie po prostu zestrzelony – mówi Marek Kozubal.

W podcaście pojawia się także szersza perspektywa bezpieczeństwa Europy. Rosyjskie działania nie dotyczą wyłącznie Polski – podobne incydenty i akty dywersji odnotowywano w Niemczech, Danii czy Francji. Pytanie brzmi, jak nie dać się wciągnąć w rosyjski scenariusz i gdzie przebiega granica między wojną hybrydową a otwartym konfliktem z NATO. – Rosja prowadzi taką niewypowiedzianą wojnę z Zachodem już od ładnych kilku lat, z różną intensywnością, wykorzystuje różne narzędzia – mówi gość podcastu.

Na koniec najważniejsze pytanie: co w obliczu tych wszystkich informacji powinien zrobić zwykły obywatel? Czy należy obawiać się wojny w Polsce, czy raczej zachować spokój i krytycznie filtrować docierające komunikaty? – Ja myślę, że należy po prostu na spokojnie obserwować rozwój wydarzeń i starać się filtrować informacje, które do nas docierają. To znaczy nie przyjmować wszystkiego bezkrytycznie – mówi Marek Kozubal.