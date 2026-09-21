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Łukasz Gibała już po raz kolejny znajduje się w centrum krakowskiej kampanii. Michał Kolanko podkreśla jednak, że przedwyborcze badania nie są gwarancją zwycięstwa. – Sondaże nie głosują – przypomina dziennikarz, odnosząc się do sytuacji z 2024 r., kiedy Gibała również był wskazywany jako faworyt, a ostatecznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim.
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