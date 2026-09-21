Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

27 min. 45 sek.

„Rzecz w tym”: Skansen dla turystów czy miasto do życia? Stawka wyborów w Krakowie

Batalia o fotel prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. Łukasz Gibała pozostaje faworytem sondaży, ale doświadczenie z poprzednich wyborów pokazuje, że wynik nie jest przesądzony. Michał Kolanko w rozmowie z Marzeną Tabor-Olszewską analizuje ostatnie dni kampanii, niskie zainteresowanie wyborami, problemy finansowe miasta, masową turystykę i możliwą drugą turę.

Publikacja: 21.09.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Kolanko

Łukasz Gibała już po raz kolejny znajduje się w centrum krakowskiej kampanii. Michał Kolanko podkreśla jednak, że przedwyborcze badania nie są gwarancją zwycięstwa. – Sondaże nie głosują – przypomina dziennikarz, odnosząc się do sytuacji z 2024 r., kiedy Gibała również był wskazywany jako faworyt, a ostatecznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim.

Kampania (prawie) bezobjawowa

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama

Powiązane

Marzena Tabor-Olszewska, redaktor prowadząca „Rzeczpospolitej” i Bogusław Chrabota, publicysta „Rzec
Kraj
„Rzecz w tym”: Drogie paliwa. „Prezydent nie życzy temu rządowi sukcesu”

22 min. 44 sek.

22 września komunikacja miejska w Warszawie będzie bezpłatna
Kraj
Dzień bez Samochodu. Bezpłatna podróż możliwa nie tylko komunikacją miejską
Deszcz, burze i ochłodzenie. Zmiana pogody pod koniec tygodnia
Kraj
Do Polski wtargnie chłód. Czeka nas słotna jesień, ale w piątek coś drgnie
Marzena Tabor-Olszewska, redaktor prowadząca „Rzeczpospolitej” i Artur Bartkiewicz, szef wydawców st
Kraj
„Rzecz w tym”: Rosja chce, byśmy wierzyli, że wspieranie Ukrainy jest zbyt kosztowne i ryzykowne

26 min. 44 sek.

Prof. Tomasz Słomka, konstytucjonalista i ustrojoznawca, Uniwersytetu Warszawskiego
Kraj
„Rzecz w tym”: Czy Maciej Berek ma misję od premiera? „Wolę nie myśleć w tych kategoriach”

33 min. 3 sek.

Prokuratura przypomina, gdzie mają zgłaszać się ofiary Zondacrypto. Padł ostateczny termin
Kraj
Prokuratura przypomina, gdzie mają zgłaszać się ofiary Zondacrypto. Padł ostateczny termin
Słoneczna pogoda nie utrzyma się długo. W części kraju szykują się nagłe zmiany
Kraj
Fronty ścierają się nad Europą. Zwrot w pogodzie przyniesie nie tylko burze
Marzena Tabor-Olszewska, redaktor prowadząca „Rzeczpospolitej” i Marek Kozubal, dziennikarz działu k
Kraj
„Rzecz w tym”: Rosyjska rakieta w Polsce. To była wiadomość od Rosji do nas

27 min. 30 sek.

Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama