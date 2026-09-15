W związku z ogłoszeniem upadłości spółki będącej operatorem giełdy Zondacrypto przypominamy, że wierzyciele winni zgłaszać swoje roszczenia syndykowi bezpośrednio lub przez pełnomocnika – przekazała we wtorek Prokuratura Krajowa. Termin upływa 27 października tego roku.

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Upadłość Zondacrypto. Dane kontaktowe estońskiego syndyka

Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Margus Lentsius, adres kancelarii: Advokaadibüroo Lentsius & CASUS, Lõõtsa 8 A, Tallinn, telefon: +372 5045959, e-mail: haldur@lentsius.ee. „Wierzyciele – pokrzywdzeni powinni powiadomić syndyka upadłościowego o wszystkich swoich roszczeniach wobec dłużnika, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, niezależnie od podstawy roszczenia i jego obowiązywania” – dodała prokuratura.

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Zgłoszenie do prokuratury nie wystarczy. Jak odzyskać pieniądze z Zondacrypto?

Podkreśliła, że jedynie zgłoszenie swoich roszczeń bezpośrednio do syndyka stanowić będzie podstawę do ich dochodzenia w trwającym postępowaniu upadłościowym. Zaznaczyła, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie do prokuratury oraz uzyskanie statusu pokrzywdzonego nie zastępuje zgłoszenia roszczeń syndykowi ani nie jest wystarczające dla przystąpienia do postępowania upadłościowego.

Osoby chcące występować w śledztwie dotyczącym Zondacrypto w charakterze pokrzywdzonych powinny kierować pisemne zgłoszenia na adres: Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach Prokuratury Krajowej, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, e-mail: biuro.podawcze.wzkat@prokuratura.gov.pl.

Nie ma możliwości telefonicznego zgłoszenia udziału w sprawie w charakterze pokrzywdzonego.

Zaginięcie Sylwestra Suszka i aresztowanie Piesiewicza. Kulisy afery Zondacrypto

Śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo w sprawie Zondacrypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia twórcy Zondacrypto Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach. W tej sprawie aresztowany został m.in. były już szef PKOl Radosław Piesiewicz.