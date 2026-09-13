Prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie zawetował projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut w Polsce, zarzucając rządowym rozwiązaniom, że są one zbyt restrykcyjne i mogą wypchnąć z Polski firmy działające w branży kryptowalut. Ustawy przygotowane przez rząd miały zaimplementować w polskim prawie postanowienia unijnego rozporządzenia MiCA, ale - zdaniem prezydenta - dawały nadmierne uprawnienia KNF wobec podmiotów prowadzących obrót kryptowalutami.

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Prezydent Karol Nawrocki kontra rząd Donalda Tuska w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut

Prezydent jednocześnie skierował do Sejmu dwa własne projekty w sprawie rynku kryptowalut, a w toku prac nad ustawą zawetowaną ostatecznie przez prezydenta 11 czerwca wprowadzono do niej jedną z poprawek postulowaną przez Kancelarię Prezydenta, która nakazywała Komisji Nadzoru Finansowego, we współpracy z ministrem finansów, coroczne sporządzanie raportu o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Inne poprawki Kancelarii Prezydenta nie zostały w toku prac uwzględnione.

Po nieudanej próbie odrzucenia przez Sejm trzeciego weta prezydenta ws. ustawy regulującej rynek kryptowalut szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że 8 września w Sejmie został złożony drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Projekt ten ma być oparty na trzeciej wersji rządowej ustawy. Projekt przewiduje m.in. uzależnianie przedłużania blokady rachunków podmiotów działających na rynku kryptowalut, wobec działania których są zastrzeżenia, od zgody sądu, a także wprowadzenie mechanizmu ostrzeżeń dla chcących zainwestować na rynku kryptoaktywów w postaci „obowiązkowych komunikatów przed wpłatą”.

Tymczasem rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejnym, czwartym rządowym projektem ustawy o kryptowalutach. Zapowiedział przy tym, że ma być to rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone, co oznaczałoby prawdopodobnie kolejne prezydenckie weto.

Donald Tusk komentując złożenie przez prezydenta kolejnego projektu ustawy w sprawie kryptowalut stwierdził, że „w prezydenckim pałacu coraz bardziej widać panikę”. - Żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zamienią tego faktu, że skończyło się mataczenie i bezkarne chronienie interesów, w tym brudnych, mafijnych i bandyckich. Bez złudzeń panowie politycy. My tę sprawę wyjaśnimy do końca i nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii ani zamydlanie tej sprawy - mówił Tusk zarzucając Boguckiemu, że ten w czasie procedowania pierwszej wersji ustawy przygotowanej przez rząd zgłosił poprawkę zgodną z tą, którą „poprzez Związek Banków Polskich forsowała Zondacrypto”. Jak mówił premier poprawka ta miała zmienić proponowane przepisy tak, aby „państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich”.

Sondaż: 51,8 proc. Polaków chce kompromisowego projektu ustawy ws. kryptowalut

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy, ich zdaniem, rząd i prezydent powinni przyjąć wspólny, kompromisowy projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na tak zadane pytanie odpowiedzi twierdzącej udzieliło 51,8 proc. badanych.

15,6 proc. respondentów stwierdziło, że prezydent powinien zgodzić się na projekt rządowy.

Z kolei 14,1 proc. ankietowanych jest zdania, że to rząd powinien zgodzić się na projekt prezydenta.

18,5 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie.

- Największe poparcie dla przyjęcia wspólnego projektu ustawy dotyczącej kryptowalut odnotowano wśród mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców (58 proc.) oraz miast liczących 200–499 tys. mieszkańców (59 proc.). Z kolei zgoda prezydenta na projekt rządowy cieszyła się największym poparciem wśród mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców (20 proc.), natomiast zgoda rządu na projekt prezydenta – wśród mieszkańców miast liczących 200–499 tys. mieszkańców (18 proc.) – skomentował wynik badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.