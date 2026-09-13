Jesienią w KPRM odbędzie się kluczowa dla najbliższego roku narada. Jej uczestnicy zdecydują, co ma być priorytetem legislacyjnym w okresie do wyborów parlamentarnych. Co z tego możemy przewidzieć już dziś?

Możemy przypuszczać, że nadal będzie trwał spór rządu z Pałacem Prezydenckim o kształt ustaw oraz trzeba też będzie realizować unijną legislację. I przede wszystkim zgromadzić oraz uporządkować rzeczy, które są już rozpoczęte lub zaplanowane, a prace nad nimi na tyle zaawansowane, że da się je jeszcze zrobić do czasu ostatniego posiedzenia Sejmu tej kadencji, po którym posłowie wyjadą „w teren” na ostateczną bitwę o głosy przed wyborami w 2027 r.