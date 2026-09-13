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Rząd bez ministra Berka. Teraz wszystko zależy od mało znanej Joanny Knapińskiej

Joanna Knapińska nie jest gwiazdą rocka. W zasadzie nie udziela wywiadów, postrzegana jest bardziej jako legislatorka, a nie osoba decyzyjna. Teraz się to zmieni. W jej rękach całe prace rządu na rok wyborczy. Trudno o wyższą stawkę.

Publikacja: 13.09.2026 07:55

Joanna Knapińska przejęła obowiązki dotychczasowego ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rzą

Joanna Knapińska przejęła obowiązki dotychczasowego ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Macieja Berka, który został sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Foto: PAP/Paweł Supernak

Michał Kolanko

Jesienią w KPRM odbędzie się kluczowa dla najbliższego roku narada. Jej uczestnicy zdecydują, co ma być priorytetem legislacyjnym w okresie do wyborów parlamentarnych. Co z tego możemy przewidzieć już dziś?

Możemy przypuszczać, że nadal będzie trwał spór rządu z Pałacem Prezydenckim o kształt ustaw oraz trzeba też będzie realizować unijną legislację. I przede wszystkim zgromadzić oraz uporządkować rzeczy, które są już rozpoczęte lub zaplanowane, a prace nad nimi na tyle zaawansowane, że da się je jeszcze zrobić do czasu ostatniego posiedzenia Sejmu tej kadencji, po którym posłowie wyjadą „w teren” na ostateczną bitwę o głosy przed wyborami w 2027 r. 

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