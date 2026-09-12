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Jan Hoffman: Po to odwoływałem Miszalskiego, żeby krakowska polityka była na serio

Miasto jako organizm jest w niezłej, a patrząc historycznie – naprawdę dobrej sytuacji. Natomiast jeżeli spojrzymy na sytuację krakowskiego samorządu, to jest ona katastrofalna. Mamy 9 mld zł długu – mówi Jan Hoffman, kandydat na prezydenta Krakowa.

Publikacja: 12.09.2026 13:38

Jan Hoffman

Jan Hoffman

Foto: PAP

Michał Kolanko

Był pan jednym z inicjatorów kampanii referendalnej, która zakończyła się odwołaniem Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta Krakowa. Odnoszę wrażenie, że cała energia poszła w ten proces i brakuje odpowiedzi kandydatów, w tym pana, na pytanie: co dalej? 

Powiem ze swojej perspektywy. Po to odwoływałem Aleksandra Miszalskiego, żeby krakowska polityka była na serio, i po to startuję. I nie mówię tego tylko w wersji dla mnie najbardziej optymistycznej – mojej wygranej i tego, że jestem jedynym gwarantem. Startuję też po to – i to jest równie istotny motywator – żeby te tematy, które były przedstawiane w referendum, oraz inne, które uważam za słuszne, poruszać w kampanii wyborczej. Żeby ta kampania ogniskowała się nie wokół personalnych utarczek, tylko wokół merytorycznej dyskusji, do której zresztą wszystkich kontrkandydatów od pierwszego dnia, odkąd ogłosiłem start, zachęcam i wzywam.

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