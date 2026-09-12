Chodzi o 450 tysięcy złotych, które na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej przekazał na przełomie października i listopada prezes Zondacrypto, Przemysław Kral. Wpłata ta była – jak ustalił Onet – jedynym przychodem Fundacji Zbigniewa Ziobry w 2025 r.. Z oświadczenia majątkowego składanego przez Ziobrę w związku ze sprawowanym przez niego mandatem poselskim wynika, że od Fundacji otrzymał on w 2025 r. pożyczkę w wysokości 57 tys. zł, która miała pomóc w sfinansowaniu jego obrony w związku z postępowaniem prowadzonym przeciwko niemu przez prokuraturę w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro w oświadczeniu napisał, że zwróci Fundacji kwotę i dodatkowo przekaże na jej rzecz sumę równą 50 proc. tej kwoty.

Reklama Reklama

Zbigniew Ziobro: Zbyt pobieżnie zweryfikowaliśmy Przemysława Krala

– Przyznaję, że zdecydowanie zbyt pobieżnie zweryfikowaliśmy pana Krala. (...) Gdybym dowiedział się tego, co wiadomo o biznesmenie dziś, nie przyjąłbym darowizny – mówił o pieniądzach przekazanych przez Krala Ziobro w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. Ziobrę z Kralem miał poznać były funkcjonariusz CBA, Artur Chodziński.

– Ziobro to był człowiek, który po wielu namowach przyjął (...) jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji. To był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje. Tylko że to było bez świadomości, że mamy do czynienia z człowiekiem, który w istocie para się działalnością przestępczą – mówił z kolei o całej sprawie Jarosław Kaczyński. Podkreślał, że Przemysław Kral zapewniał, iż udzielane przez niego wsparcie „jest z powodów społecznych”.

Donald Tusk cytuje zeznania świadka ws. Zondacrypto o „Zbyszku, który ukręci łeb wszystkim sprawom”

Tymczasem Donald Tusk 4 września w Sejmie, przed głosowaniem weta ws. ustawy o rynku kryptowalut poinformował, że dysponuje dwoma cytatami z protokołu przekazanego przez prokuratora generalnego, stanowiącymi zeznania głównego świadka w sprawie Zondacrypto.

W jednym cytowanym przez premiera fragmencie zeznań świadek twierdził, że „Zbyszek zapoznał się z aktami”. Z relacji świadka wynikało, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zadeklarował interwencję w sprawie śledztw dotyczących Zondacrypto oraz zapewnił, że po ewentualnym powrocie do władzy w resorcie „ukręci łeb wszystkim tym sprawom”. „Umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych. Wypłaciłem 500 tysięcy złotych ze swojego rachunku bankowego. Dalsze wpłaty były niemożliwe. Ponieważ bank zadawał setki pytań i finalnie wypowiedział mi umowę rachunku bankowego. Ziobro przestraszył się i podobno chciał zwracać pieniądze, ale w ostatnim czasie sam publicznie przyznał, że wypłacił sobie z fundacji te pieniądze i przeznaczył na swoje potrzeby” – zeznała jedna z osób cytowana przez szefa rządu. Treść tych zeznań wskazuje, że chodzi o Krala.

Zondacrypto, giełda kryptowalut, funkcjonująca pierwotnie jako BitBay, w kwietniu 2026 r. przestała realizować zlecenia i wypłacać pieniądze klientom, wcześniej WP i money.pl ujawniły, że jej rezerwy bitcoinów spadły o 99 proc. Wiele wskazuje na to, że firma działała jak piramida finansowa. 17 kwietnia prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Suma strat klientów Zondacrypto wynosi co najmniej 350 mln złotych.

Sondaż: 56,8 proc. badanych uważa, że PiS powinien usunąć z szeregów Zbigniewa Ziobrę

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – PiS powinien usunąć z szeregów partii Ziobrę w związku ze sprawą pieniędzy przekazanych przez prezesa Zondacrypto.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 56,8 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 12,8 proc. respondentów.

19,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

10,9 proc. badanych deklaruje, że o sprawie nie słyszało.

- Wraz ze wzrostem poziomu dochodów rośnie odsetek osób uważających, że PiS powinien usunąć Zbigniewa Ziobrę z partii (do 3000 zł – 52 proc., 3001–5000 zł – 56 proc., 5001–7000 zł – 63 proc., powyżej 7000 zł – 67 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.