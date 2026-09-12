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Jest złośliwa, wtórna, kłamliwa i buntownicza. Do tego łakoma na zasoby, których i tak zaczyna nam już brakować: energii i wody. Co gorsze, żywi się cudzą twórczością bez żadnego szacunku dla prawa i nieustannie stara się przechytrzyć swoich twórców. Uniezależnić się od bogów, którzy dali jej życie.
Tak postrzegana jest dziś generatywna sztuczna inteligencja, która – wbrew twierdzeniom marketingowców wielkich firm technologicznych – inteligencją nie jest. Na razie to nadal tylko zbiór zaawansowanych algorytmów, które wypełniają ramy nieumiejętnie określane przez ludzi. AI, która towarzyszy nam na co dzień, nadal nie myśli, a jedynie zgaduje, jaka powinna być odpowiedź. Zupełnie jak uczeń przyłapany na nieprzeczytanej lekturze, który ze zlepków zapamiętanych, często dość przypadkowych informacji stara się odgadnąć fabułę książki, której nie przeczytał.
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