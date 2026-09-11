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O co chodzi ze starciem pod AWS (Akademia Wymiaru Sprawiedliwości)? Sprawa ma swoje znaczenie. – Wygląda na to, że mamy pucz, rokosz, ostatni zajazd – otwiera rozmowę Michał Szułdrzyński, relacjonując apele o niedopuszczenie do przejęcia „ostatnich bastionów praworządności". Michał Kolanko przyznaje, że natężenie patosu przebija skalę, ale ostrzega słuchaczy przed całkowitym lekceważeniem stawki. – Spór o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości to pewnie spór nieco poboczny. Ale spór o TK niewątpliwie nie jest – mówi dziennikarz „Rzeczpospolitej". Przypomina, że cała wojna o praworządność zaczęła się właśnie od Trybunału, a jego demontaż był pierwszą rzeczą, jaką Prawo i Sprawiedliwość zrobiło po 2015 r. – szybciej nawet niż wprowadziło 500+.
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