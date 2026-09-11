Donald Tusk poinformował w czwartek, że otrzymał od Johna Ratcliffe'a, szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej, raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. – Polska i Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze, nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale też na wschodniej flance – oświadczył.

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Dodał, że dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb „udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych”. – Skończyło się szczęśliwie, ale musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje, (...) także na sabotaż wewnętrzny – stwierdził.

Zbigniew Bogucki o raporcie CIA: Rząd powinien przekazywać informacje prezydentowi

W piątek szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, zapytany w Programie 1 Polskiego Radia, czy tego rodzaju doniesienia docierają do Pałacu Prezydenckiego powiedział, że takie informacje mają charakter niejawny, a do niego jako do szefa KPRP nie trafiły. – Wczoraj rozmawiałem z szefem BBN, panem ministrem Bartoszem Grodeckim, takich informacji nie miałem, ale też szczegółowo nie dopytywałem się o to – powiedział Bogucki.

Współpracownik Karola Nawrockiego dodał, że nie wie, czy prezydent otrzymał wspomniane informacje. Zaznaczył jednak, że „sprawa jest świeża”, a prezydent powinien takie informacje otrzymać. – Zakładam, że jeżeli rząd posiada takie informacje, to w ramach współdziałania władz – bo to jedna z zasad konstytucyjnych wyrażona w preambule –powinien je przekazywać – mówił Bogucki. Zaznaczył, że prezydent jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP i tym samym „w sposób szczególny odpowiada i interesuje się kwestiami bezpieczeństwa”. Ta informacja – podkreślił – tego dotyczy.

We wtorek 25 sierpnia dyrektor CIA John Ratcliffe przebywał z wizytą w Rosji, gdzie odbył rozmowy z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem.

W tym tygodniu podczas wizyty w USA minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak informował, że odbył „bardzo ważną rozmowę” z dyrektorem CIA.