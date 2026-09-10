Zgodnie z przepisami osoba startująca w wyborach prezydenta Krakowa była zobowiązana do przedstawienia co najmniej 3 tysięcy podpisów popierających jej kandydaturę.

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Bartosz Bocheńczak i Marian Banaś nie mieli 3 tys. ważnych podpisów

Komisarz Wyborczy w Krakowie Dagmara Daniec-Cisło wskazała, że w przypadku odwołania złożonego przez komitet reprezentujący Bartosza Bocheńczaka (Konfederacja) zgłoszenie jego kandydatury było poparte prawidłowo przez 2745 wyborców, natomiast 2289 pozycji poparcia było nieprawidłowych.

Z kolei zgłoszenie komitetu Mariana Banasia (b. prezes NIK) było poparte prawidłowo przez 2048 wyborców, natomiast 3611 pozycji poparcia było nieprawidłowych.

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Kolejne dwa odwołujące się komitety: Stanisława Kułacha oraz Marty Ratuszyńskiej nie zdołały zebrać po 3 tys. podpisów poparcia. Złożyły one odpowiednio 382 i 80 podpisów.

Zgodnie z przepisami osobie zgłaszającej kandydata na prezydenta miasta przysługuje prawo do wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie dwóch dni od dnia podania do publicznej wiadomości postanowienia komisarza wyborczego.

Ośmioro kandydatów zarejestrowanych w wyborach prezydenta Krakowa

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała ośmioro kandydatów na prezydenta Krakowa. Są to: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO).