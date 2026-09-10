Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 31,4 proc. badanych. To o 1,1 pkt. proc więcej niż w sierpniowym badaniu Opinia24, kiedy ugrupowanie uzyskało 30,3 proc. poparcia. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć obecnie na 17,5 proc. głosów, wobec 17,2 proc. miesiąc wcześniej. Oznacza to niewielki wzrost o 0,3 pkt. proc.

Reklama Reklama

Przewaga KO nad PiS wzrosła tym samym do 13,9 pkt. proc. W sierpniu wynosiła 13,1 pkt. proc.

Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej mocno tracą

Znacznie większe ruchy widać w notowaniach ugrupowań znajdujących się na prawo od PiS. Konfederacja uzyskała 12,6 proc. poparcia, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 15,3 proc. Oznacza to spadek aż o 2,7 pkt. proc.

Jeszcze w sierpniu sondaż Opinia24 pokazywał wzrost poparcia dla Konfederacji o 1,9 pkt. proc w stosunku do wcześniejszego badania. Teraz ten trend się odwrócił.

Traci również Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie, które w sierpniu uzyskało 9 proc., obecnie może liczyć na 6,9 proc. głosów. To spadek o 2,1 pkt. proc. Łącznie Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej straciły więc od sierpnia 4,8 pkt proc

Lewica pozostaje stabilna. Jej wynik wzrósł z 7 proc. do 7,2 proc., czyli o 0,2 pkt. proc.

Rozwój Plus uzyskał 5,7 proc. poparcia i nadal przekracza próg wyborczy. W sierpniu ugrupowanie miało 5,3 proc., co oznacza wzrost o 0,4 pkt. proc. W poprzednim badaniu po raz pierwszy znalazło się powyżej progu.

PSL zyskuje, trzy ugrupowania nadal poza Sejmem

Pod progiem wyborczym znalazłyby się Razem, PSL i Polska 2050. Razem może obecnie liczyć na 4,2 proc. poparcia, czyli o 0,6 pkt. proc. mniej niż w sierpniu, kiedy miało 4,8 proc.

Największy wzrost obok KO zanotowało PSL. Partia poprawiła wynik z 1,1 proc. do 2,2 proc., czyli dokładnie o 1,1 pkt. proc. Mimo podwojenia poparcia nadal pozostaje jednak daleko od progu wyborczego.

Polska 2050 pozostaje praktycznie na tym samym poziomie. Jej wynik wzrósł z 1,3 proc. do 1,4 proc. Inną partię wskazało 0,5 proc. uczestników badania.

10,4 proc. odpowiedziało natomiast, że trudno im powiedzieć, na kogo oddaliby głos. W sierpniowym badaniu odsetek niezdecydowanych wynosił 1,1 proc. Sierpniowe badanie Opinia24 przeprowadzono od 3 do 5 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski metodą CATI i CAWI.