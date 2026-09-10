Krzysztof Bosak
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 31,4 proc. badanych. To o 1,1 pkt. proc więcej niż w sierpniowym badaniu Opinia24, kiedy ugrupowanie uzyskało 30,3 proc. poparcia. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć obecnie na 17,5 proc. głosów, wobec 17,2 proc. miesiąc wcześniej. Oznacza to niewielki wzrost o 0,3 pkt. proc.
Przewaga KO nad PiS wzrosła tym samym do 13,9 pkt. proc. W sierpniu wynosiła 13,1 pkt. proc.
Znacznie większe ruchy widać w notowaniach ugrupowań znajdujących się na prawo od PiS. Konfederacja uzyskała 12,6 proc. poparcia, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 15,3 proc. Oznacza to spadek aż o 2,7 pkt. proc.
Jeszcze w sierpniu sondaż Opinia24 pokazywał wzrost poparcia dla Konfederacji o 1,9 pkt. proc w stosunku do wcześniejszego badania. Teraz ten trend się odwrócił.
Czytaj więcej
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku sierpnia, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska. Nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego po raz pierw...
Traci również Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie, które w sierpniu uzyskało 9 proc., obecnie może liczyć na 6,9 proc. głosów. To spadek o 2,1 pkt. proc. Łącznie Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej straciły więc od sierpnia 4,8 pkt proc
Lewica pozostaje stabilna. Jej wynik wzrósł z 7 proc. do 7,2 proc., czyli o 0,2 pkt. proc.
Rozwój Plus uzyskał 5,7 proc. poparcia i nadal przekracza próg wyborczy. W sierpniu ugrupowanie miało 5,3 proc., co oznacza wzrost o 0,4 pkt. proc. W poprzednim badaniu po raz pierwszy znalazło się powyżej progu.
Pod progiem wyborczym znalazłyby się Razem, PSL i Polska 2050. Razem może obecnie liczyć na 4,2 proc. poparcia, czyli o 0,6 pkt. proc. mniej niż w sierpniu, kiedy miało 4,8 proc.
Największy wzrost obok KO zanotowało PSL. Partia poprawiła wynik z 1,1 proc. do 2,2 proc., czyli dokładnie o 1,1 pkt. proc. Mimo podwojenia poparcia nadal pozostaje jednak daleko od progu wyborczego.
Czytaj więcej
Najnowszy sondaż przygotowany dla IBRiS „Rzeczpospolitej” pokazuje, że w pierwszych miesiącach działalności Rozwój Plus nie wywołuje wśród Polaków...
Polska 2050 pozostaje praktycznie na tym samym poziomie. Jej wynik wzrósł z 1,3 proc. do 1,4 proc. Inną partię wskazało 0,5 proc. uczestników badania.
10,4 proc. odpowiedziało natomiast, że trudno im powiedzieć, na kogo oddaliby głos. W sierpniowym badaniu odsetek niezdecydowanych wynosił 1,1 proc. Sierpniowe badanie Opinia24 przeprowadzono od 3 do 5 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski metodą CATI i CAWI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas