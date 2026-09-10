Ostatni wiec wyborczy SPD przed wyborami w Saksonii-Anhalt
Rządząca w Meklemburgii-Pomorzu Przednim SPD zmniejszyła dystans do prawicowo-populistycznej AfD i ma 33 proc. poparcia wobec 36 proc. dla AfD – wynika z opublikowanego w czwartek sondażu instytutu INSA. Wybory do regionalnego parlamentu odbędą się 20 września.
Tym samym SPD uzyskała cztery punkty procentowe więcej niż w opublikowanym 13 sierpnia sondażu INSA dla regionalnego dziennika „Nordkurier”. Z kolei poparcie dla AfD pozostało bez zmian.
Na trzecim miejscu plasuje się Lewica, na którą chce głosować 11 proc. uprawnionych. Chadecka CDU, która straciła trzy punkty procentowe, uzyskała 7 proc. Gdyby taki wynik potwierdził się w wyborach, byłby to najsłabszy rezultat CDU w jej historii.
Na granicy progu wyborczego oscylują Zieloni (5 proc.) i radykalnie lewicowy Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) – 4 proc.
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Nowy skład landtagu Meklemburgii-Pomorza Przedniego zostanie wybrany 20 września. Rządząca obecnie landem koalicja SPD i Lewicy – według sondażu – nie uzyskałaby większości. Gdyby do parlamentu weszli Zieloni, możliwe byłoby utworzenie koalicji trzech partii z ich udziałem.
Po wyborach w Saksonii-Anhalt, w których zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD, media z uwagą śledzą kampanię w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W tym landzie na wschodzie Niemiec AfD również ma szansę ponaddwukrotnie poprawić swój poprzedni wynik. Byłoby to jej drugie zwycięstwo w wyborach landowych.
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Do rządzenia w Meklemburgii-Pomorzu Przednim potrzebowałaby jednak partnera koalicyjnego, a SPD, Lewica i Zieloni odrzucają współpracę z tą partią.
Badanie INSA przeprowadzono na grupie tysiąca osób w okresie od 1 do 8 września. Margines błędu wynosi 3,1 pkt. proc.
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