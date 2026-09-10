Kim Dzu Ae, córka przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, ma młodsze rodzeństwo i znajduje się na etapie wewnętrznego wyznaczania na następczynię – przekazał południowokoreański wywiad NIS. Wcześniej służba ta zakładała, że Kim ma troje dzieci, a najstarsze z nich jest płci męskiej.

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Kim Dzong Un nie ma syna? Sprzeczne doniesienia na temat potomstwa przywódcy Korei Północnej

„Obecnie uważamy, że trwa proces wyznaczania Dzu Ae na następczynię (Kim Dzong Una – red.), a dostępne informacje wskazują na istnienie młodszego rodzeństwa o nieznanej płci” – przekazała w komunikacie służba wywiadowcza Korei Płd.

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NIS zakładała dotychczas, że Kim ma troje dzieci, a najstarsze z nich może być płci męskiej. W najnowszym komunikacie wywiad zaznaczył, że „nawet jeśli (syn Kim Dzong Una) istnieje, nie ma warunków ku temu, by mógł zostać następcą”.

Portal News1 zwraca uwagę, że niedawne doniesienia medialne, powołujące się na źródła wysokiego szczebla, sugerowały, że przywódca Korei Płn. i jego żona Ri Sol Dzu, z którą pobrał się w 2009 r., mogą mieć trzy córki.

Kim Dzu Ae zaczęła pojawiać się publicznie w 2022 roku

Istnienie Dzu Ae ujawniono pod koniec 2022 r. Od tamtego czasu dziewczyna, której wiek nie jest znany, regularnie towarzyszy ojcu podczas kluczowych wydarzeń państwowych i testów sprzętu wojskowego. Północnokoreańskie media państwowe określają ją mianem „wielkiej osoby powołanej do przewodzenia”. Określenie to jest tradycyjnie zarezerwowane dla najwyższych przywódców.

Dynastia Kimów rządzi komunistyczną Koreą Północną od czasu proklamacji Koreańskiej Republiki Demokratyczno-Ludowej w 1948 roku. Kwestia sukcesji pozostaje tam pilnie strzeżoną tajemnicą.