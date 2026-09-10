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Jeszcze niedawno Volkswagen sprzedawał 40 proc. swoich aut do Chin, ale teraz ta wielkość gwałtownie spada
W Berlinie stawiają sprawę jasno.
– Albo odejdziemy od globalizacji w obecnym kształcie, albo zniknie cały europejski przemysł, przede wszystkim niemiecki – słyszy „Rzeczpospolita” w stolicy Republiki Federalnej.
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