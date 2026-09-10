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PiS jest obciążany aferą Zondacrypto także przez wyborców opozycji
Początek nowego jesiennego sezonu politycznego wyznaczyła tradycyjna już transmisja przed posiedzeniem rządu. Premier Donald Tusk wrócił do sprawy Zondacrypto i zapowiedział, że nie będzie ani chwili oddechu. – Chcę powiedzieć, że machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma – mówił premier. Dalej Donald Tusk przekonywał, że poranna inicjatywa prezydenta w tej sprawie to „sygnał paniki”. Pytanie, co w tej sprawie sądzą wyborcy.
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