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Zondacrypto: Wyborcy opozycji także winią PiS. Koalicja nie ma takiego problemu

Wskazanie PiS jako głównego obciążonego aferą Zondacrypto przekracza dość wyraźnie linię podziału politycznego. Wskazanie Koalicji Obywatelskiej już nie. To najważniejszy wynik nowego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej" w sprawie.

Publikacja: 10.09.2026 04:30

PiS jest obciążany aferą Zondacrypto także przez wyborców opozycji

PiS jest obciążany aferą Zondacrypto także przez wyborców opozycji

Foto: PAP/Leszek Szymański

Michał Kolanko

Początek nowego jesiennego sezonu politycznego wyznaczyła tradycyjna już transmisja przed posiedzeniem rządu. Premier Donald Tusk wrócił do sprawy Zondacrypto i zapowiedział, że nie będzie ani chwili oddechu. – Chcę powiedzieć, że machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma – mówił premier. Dalej Donald Tusk przekonywał, że poranna inicjatywa prezydenta w tej sprawie to „sygnał paniki”. Pytanie, co w tej sprawie sądzą wyborcy.

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