Donald Trump
Trump przed odlotem do Dallas na konwencję Partii Republikańskiej powiedział na lotnisku dziennikarzom, że wojna w Iranie – która spowodowała gwałtowny wzrost światowych cen energii i wywołała niepokój wśród wyborców w USA – „zakończy się natychmiast po wyborach”.
Zapytany, dlaczego tak się stanie, Trump odpowiedział, że Iran „nie wytrzyma już dłużej – desperacko próbuje wpłynąć na wynik wyborów”.
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Trump przekonywał również, że po tych wyborach cena ropy „gwałtownie spadnie”. W środę cena baryłki ropy ponownie przekroczyła poziom 100 dol..
Amerykański prezydent powiedział też, że odbył świetną rozmowę z Putinem i że rosyjski przywódca chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę. – On chce zawrzeć porozumienie, a jeśli (prezydent Ukrainy Wołodymyr) Zełenski też tego chce, to byłoby bardzo dobrze – powiedział Trump.
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Na 3 listopada w Stanach Zjednoczonych wyznaczone są wybory do Kongresu, w których wyłoniony zostanie cały skład Izby Reprezentantów i nieco ponad jedna trzecia Senatu (35 senatorów).
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