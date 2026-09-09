„Po raz pierwszy! Rekordowo dalekie uderzenie od początku wojny: Siły Operacji Specjalnych dosięgły kluczowych rosyjskich zakładów oddalonych o 3 tys. km” – ogłosiły SSO w serwisach społecznościowych.
Do ataku doszło w środę. „9 września jednostki dalekiego zasięgu Sił Operacji Specjalnych skutecznie zaatakowały dwa wielkie zakłady przemysłu kondensatu gazowego: zakłady w Nowym Urengoju i Purowsku. Oba przedsiębiorstwa znajdują się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, jednym z kluczowych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji” – podkreślono w komunikacie.
SSO zaznaczyły, że do dziś obszar ten był uważany przez Rosjan za całkowicie bezpieczne zaplecze.
„Przedsiębiorstwa te mają kluczowe znaczenie dla przemysłu kondensatu gazowego. Zakłady przygotowują do dalszego wykorzystania i przetwarzają znaczne ilości kondensatu wydobywanego ze złóż na Jamale” – wyjaśniono.
Zgodnie z komunikatem SSO projektowa zdolność przerobowa zakładu w Nowym Urengoju wynosi 19,5 mln ton surowca rocznie, natomiast zakład w Purowsku przetworzył w 2025 r. 13,4 mln ton kondensatu gazowego.
„Siły Operacji Specjalnych nadal skutecznie nakładają na Rosję ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu, ograniczając jej zdolność do prowadzenia wojny napastniczej” – oświadczono.
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