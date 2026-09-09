Dokładna lokalizacja strefy ma zostać ogłoszona w późniejszym terminie.

Reklama Reklama

Reakcja na amerykańską blokadę. Przełomowe słowa z Teheranu

W niedzielę sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei oświadczył w rozmowie z krajową telewizją, że nowa strefa będzie zaczynać się w punkcie, w którym rozpoczyna się amerykańska blokada Iranu i będzie obejmować obszary Zatoki Perskiej.

Podano niewiele szczegółów na temat tego planu. Rezaei zapowiedział, że wkrótce zostaną również zatwierdzone mapy z trasami przejścia przez cieśninę Ormuz, kluczowy szlak wiodący z Zatoki Perskiej, obecnie w dużej mierze zamknięty dla ruchu tankowców.

Iran chce całkowitej kontroli nad Ormuzem

Iran dąży do pełnej kontroli nad Ormuzem. Przed wojną tym szlakiem transportowano ok. 20 proc. zużywanej na świecie ropy. Nadzór nad Ormuzem umożliwiłby Iranowi wywieranie nacisku zarówno na kraje sprzedające surowce energetyczne, jak i na te, które je kupują. Teheran zapowiedział również, że statki pokonujące cieśninę będą musiały za to zapłacić i uzgodnić swoją trasę z irańskimi władzami.

W kwietniu Iran po raz pierwszy opublikował mapę zatwierdzonej trasy żeglugowej przebiegającej znacznie bliżej irańskiego wybrzeża niż szlak używany przed wojną.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ostatnia nadzieja USA. Spróbują zagłodzić Iran Nowa amerykańska strategia wobec Iranu ma na celu całkowitą izolację kraju. Do prezydenta Trumpa dotarło już, że przy pomocy rakiet i bomb nie uda...

Oman i USA odpowiadają. Wojna o szlaki morskie

Jednak próby kontrolowania żeglugi przez Iran zostały utrudnione przez wytyczenie odrębnej trasy bliższej wybrzeżu Omanu. Władze tego państwa zorganizowały ją w czerwcu we współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO), agencją ONZ nadzorującą żeglugę morską, by przywrócić możliwość bezpiecznego tranzytu przez cieśninę. IRGC oprotestował wytyczenie omańskiego szlaku.

USA zareagowały na próbę przejęcia Ormuzu przez Teheran ogłoszeniem blokady irańskich portów. Tym samym znacząco uszczupliły możliwości zarabiania przez Iran na eksporcie własnej ropy.